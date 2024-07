„Da steppt der Senf“: 2. Senf-WM bei der TSG Waltershofen

Am Freitagabend haben Sportfans aus dem Landkreis Augsburg die Qual der Wahl. Während die deutsche Nationalmannschaft im Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft auf Spanien trifft, findet auf dem Vereinsgelände der TSG Lechbruck Waltershofen eine Weltmeisterschaft statt. Dabei steht ein spezielles Talent auf der Probe: Gesucht wird der weltweit beste Senfesser.

Senfweltmeisterschaft zum zweiten Mal in Waltershofen

Bereits zum zweiten Mal findet in Waltershofen die Senfweltmeisterschaft statt. Organisiert wird sie von Vereinsmitgliedern der TSG Lechbruck Waltershofen. Einer der Organisatoren ist Max Diessl. Er erinnert sich noch gut an den ersten Senfwettbewerb im September 2023: „Das hat viel Spaß gemacht und einige Teilnehmer angelockt.“ Daher haben sich die Organisatoren dazu entschieden, die Weltmeisterschaft auch in diesem Jahr fortzuführen.

Die Ursprungsidee der Veranstaltung liegt schon etwas zurück. „Eine Freundesgruppe aus dem Verein fährt jedes Jahr zum Urlaub auf eine Hütte“, sagt Diessl. Während einer dieser Urlaube sei unter dem Einfluss mehrere Biere bei den Männern die Frage aufgekommen, wie viel Senf man essen könne. Die Freunde gingen dieser Frage im Selbstversuch nach und entwickelten so gemeinsam die skurrile Idee für die Senfweltmeisterschaft.

Senfwettessen in Waltershofen wird mit Public Viewing verbunden

Ganze 32 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden für die diesjährige Meisterschaft erwartet. Dass zeitgleich die deutsche Nationalmannschaft spielt, hat laut Diessl keinen negativen Einfluss. „Nur eine Teilnehmerin hat wegen des Spiels abgesagt.“ Parallel zu den eigenen Wettkämpfen werde das Fußballspiel auch bei der Senf-WM gezeigt. „Wir haben ein Public Viewing organisiert“, sagt Diessl.

Die Regeln des Turniers sind denkbar einfach. Die Senffans treten im K.O.-Modus gegeneinander an. In jeder Runde werden fünf Esslöffel mit jeweils 30 Gramm Senf vorbereitet. Die Teilnehmer, die bei der Weltmeisterschaft als „Senfgladiatoren“ bezeichnet werden, sitzen sich gegenüber. Neben ihnen sitzt jeweils ein sogenannter „Senfmaster“. Dieser startet den Wettkampf mit den Worten „Auf die Plätze, fertig, Senf“.

Radlerverbot für die Senfgladiatoren

Bei dem Senf handelt es sich in diesem Jahr um die mittelscharfe Variante, die von einem Sponsoren für das Wettessen zur Verfügung gestellt wird. Wer die fünf Senflöffel zuerst vollständig gegessen hat, muss deutlich „Ich habe senffertig“ rufen. Anschließend prüft der Senfmaster, ob der gesamte Mund und die Zunge leer ist und kürt anschließend den Sieger oder die Siegerin.

Auf Wunsch bekommen die Senfgladiatoren für das Wettessen ein Getränk gestellt. Die Entscheidungsfreiheit ist bei der Getränkewahl allerdings stark eingeschränkt, es handelt sich immer um Bier. Radler ist bei der Senf-WM strikt verboten. Das Bier darf außerdem nicht verwendet werden, um den Senf herunterzuspülen.

Senfweltmeister muss in Waltershofen 750 Gramm Senf essen

Da bei dem Wettessen 32 Senfgladiatoren erwartet werden und der Senfweltmeister über das K.O.-System ermittelt wird, werden vom Sechzehntelfinale bis zum Finale insgesamt fünf Spielrunden ausgetragen. Bei jeweils 150 Gramm Senf pro Runde bedeutet das, dass der Senfweltmeister 2024 am Freitagabend insgesamt 750 Gramm puren Senf essen wird.

Dennoch reisen Senf-Fans aus ganz Bayern zu dem Turnier, verrät Max Diessl. „Im vergangenen Jahr waren sogar Teilnehmer aus Nordrhein-Westfalen da. Da steppt der Senf“, ergänzt er. Bei der Teilnehmeranzahl seien die Organisatoren generell sehr flexibel. So können sich auch kurz entschlossene Senfenthusiasten noch unter info@senfweltmeisterschaft.de für die Veranstaltung am Freitag um 18 Uhr anmelden.