Einmal musikalisch um die Welt in Siegertshofen

Musik kennt keine Grenzen – das zeigte der Musikverein mit seinem Frühjahrskonzert in Siegertshofen.

Musikalisch um die Welt ging es beim Frühjahrskonzert in Siegertshofen. Eine bunte Liedauswahl aus verschiedenen Kontinenten präsentierten die Mitglieder des Musikvereins Siegertshofen im Vereinsheim und die Gäste genossen den Ohrenschmaus unterschiedlicher Musikrichtungen.

Besonderer Hingucker im Saal waren die während des Konzerts an die Wand projizierten Fotos, die die Musiker und Musikerinnen mithilfe einer Fotomontage in verschiedenen Ländern, entweder mit Palmen oder Kakteen im Hintergrund, tanzend in einem südländischen Café oder auf Berggipfeln, zeigten. Auch das Vereinsheim war ansprechend und passend zum Thema dekoriert. Es hingen Fahnen unterschiedlicher Nationalitäten von der Decke, auf der Bühne lag eine Weltkugel und kleine Spielzeugflugzeuge waren im Saal zu sehen.

Musikverein Siegertshofen präsentiert vielfältiger Repertoire

Unter der Leitung von Dirigent Michael Bob gab es von der Kapelle den Konzertmarsch „Abflug“ von Heribert Raich, temperamentvolle spanische Musik zu „Don Pedro“ oder die bekannte Melodie „Theme from New York“ zu hören. Mit dem Stücken „Sancho und Pancho“ und „Brasil Tropical“ sowie Hüten auf ihren Köpfen verbreiteten die Musiker und Musikerinnen südamerikanisches Flair und mit dem „China March“ wagten sie sich musikalisch nach Asien. Aber auch heimische Stücke wie „Allgäu Land“, das mit Kuhglocken und Vogelgezwitscher untermalte Lied „Alpenpanoroma“ und den „Bayerischen Defiliermarsch“ präsentierte die Musikkapelle.

Nicht nur gespielt, sondern auch gesungen haben die Musiker schließlich das Stück „Bozner Bergsteiger-Marsch“, und gut gefielen dem Publikum auch die Stücke „Zobra´s Dance“, „Abba Gold“, „Mamma Maria“ und „Highland Cathedral“. Viel Applaus heimsten Andrea Bob und Gitte Ehrlein für ihren Soloauftritt mit der Trompete ein. Zwischendurch erzählten die Musiker und Musikerinnen eine Geschichte zu ihren musikalischen Zielen und moderierten humorvoll und charmant durch das Programm.

Den Auftakt des Konzerts übernahm der Nachwuchs. Die Jugendkapelle Aretsried-Siegertshofen unter der Leitung von Andrea Bob spielte gekonnt die Stücke „Rockin` Juniors“, „Uptown Girl“ sowie „Disney Film Favourites“. Insgesamt knapp 40 Musiker und Musikerinnen aus beiden Kapellen wirkten beim Konzert in Siegertshofen auf der Bühne mit und boten den Gästen einen unterhaltsamen Abend. (karma)

