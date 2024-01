Weitwurf von Weihnachtsbäumen auf dem Waldspielplatz

Seit einigen Jahren fliegen auf dem Föhrenberg die Bäume tief und weit. Der Spaß nach Weihnachten hat einen informativen Hintergrund.

Die schwäbische Meisterschaft im Weihnachtsbaumweitwurf findet nun schon zum zwölften Mal statt. Ort des Geschehens ist seit einigen Jahren der Waldspielplatz Föhrenberg zwischen Biburg und Rommelsried, Termin ist am Samstag, 20. Januar, ab 14 Uhr. Wie jedes Jahr treten Kinder, Frauen und Männer, wahlweise auch Oberförster oder Highländer, an, um die Besten in ihrer Kategorie zu küren. Ausgediente heimische Weihnachtsbäume werden für die Athleten gestellt. Erlaubte Wurftechniken sind, nicht ganz ernst gemeint, der klassische Speerwurf, der Highländer-Überschlagwurf (rückwärts und vorwärts) und der halbe Standschlenzer (Biburg-Flop). Gedrehte Hammerwürfe sind wegen der Verletzungsgefahr für das Publikum ausgeschlossen. Neben Spaß kommen auch die Informationen zum Thema Wald nicht zu kurz. Die Sieger erhalten einen Gutschein für einen Weihnachtsbaum, einzulösen beim Oberschönenfelder Weihnachtsmarkt 2024, die Zweit- und Drittplatzierten erhalten einen Gutschein für ein klösterliches Holzofenbrot. Ausrichter der Spiele ist das Walderlebniszentrum Oberschönenfeld zusammen mit dem Team des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Augsburg. Die Teilnahmegebühr von zwei Euro für Erwachsene kommt der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk der Augsburger Allgemeinen, zugute. (AZ)