Vor dem Start: Das sind die Anwärter auf den Aufstieg

Plus Neben den beiden Top-Favoriten aus Gablingen und Erlingen gibt es noch weitere Aufstiegsaspiranten in der A-Klasse Augsburg Nordwest

Als einziger A-Klassist hat es der SV Gablingen ins Toto-Pokal-Achtelfinale geschafft. „Wir haben sensationelle Ergebnisse in der Vorbereitung und dem Pokal erzielt“, erklärt Trainer Stefan Bergmeir. Mittendrin Marco Baur (TSV Täfertingen) und Stefan Schnurrer (Cosmos Aystetten), die beide mit dem TSV Gersthofen bereits Landes- und Bayernliga-Erfahrung gesammelt haben. „Die beiden tun unserer jungen Mannschaft fußballerisch wie menschlich sehr gut“, ist der 35-Jährige mit der Kaderzusammensetzung sehr zufrieden. Zum Auftakt gegen den SV Adelsried sollte der letztjährige Tabellenelfte somit der Favorit sein.