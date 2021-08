Michael Seitz gelingt ein Dreierpack

Langweider wird zum Matchwinner beim 3:1 gegen Nordendorf

Der SV Erlingen spielt weiter seine Favoritenrolle und feierte im dritten Spiel den dritten Sieg, während sich der SC Biberbach und der SV Gablingen im Verfolgerduell 1:1 trennten. Seinen ersten Dreier in der A-Klasse Nordwest feierte Aufsteiger CSC Batzenhofen. Mit einem Dreierpack beim 3:1 gegen den SV Nordendorf war Michael Seitz vom FC Langweid der Spieler des Tages.

FC Langweid – SV Nordendorf 3:1 (0:0). Nach einer torlosen ersten Hälfte gelang kurz nach Wiederanpfiff Michael Seitz das 1:0. In der 59. Minute erzielte Patrick Qorolli den Ausgleich. Nach einer Flanke von Dominik Hentschel auf Michael Seitz, nickte dieser zum 2:1 per Kopf ein und Langweid konnte ein zweites Mal in Führung gehen (64.). Mit seinem dritten Treffer sorgte Michael Seitz für den Endstand (69.). – Zuschauer: 80. (AnHö)

CSC Batzenhofen – TSV Herbertshofen 2:1 (1:1). Die Gäste gingen bereits in der dritten Minute durch Nico Paiella in Führung. Für den Ausgleich sorgte Marcel Strehl. Den Siegtreffer markierte Florian Laxy per souverän verwandeltem Foulelfmeter. Strehl war gefoult worden. Anschließend versäumte es die Heimelf, einen weiteren Treffer zu erzielen und musste bis zum Schluss um den ersten Sieg in der A-Klasse bangen. – Zuschauer: 50. (kajü)

SC Biberbach - SV Gablingen 1:1 (1:0). Der SCB ging nach gut zehn Minuten in Führung, als Lukas Huber eine Vorarbeit von Basti Sinninger zum 1:0 verwandelte, versäumte danach aber, den zweiten Treffer nachzulegen. Ab Mitte der ersten Hälfte übernahmen dann die Gäste das Kommando, fanden aber meist mit Distanzschüssen ihren Meister im starken SCB-Torhüter Tristan Radoki, der kurz nach der Pause auch im direkten Duell gegen Stefan Schnurrer den Ausgleich verhinderte. Als keiner mehr wirklich mit einem Tor rechnete, bestrafte Paul Mannert zwei Minuten vor dem Ende einen fatalen Abspielfehler der SCB-Defensive mit dem 1:1. (gs)

SV Adelsried – TSV Gersthofen II 2:1 (1:0). Der SVA ging durch André Zupur (12.) früh in Führung. Tobias Korsten setzte dann in der 85. Minute den Deckel drauf. Der Anschlusstreffer durch Michael Geib (90.+2) kam zu spät. (AL)

SV Erlingen – SV Achsheim 3:2 (1:1). Die Gäste gingen bereits in der dritten Minute durch Simon Haunstetter in Führung. Danach übernahm Erlingen das Ruder und drehte die Partie durch Treffer von Fabian Wolf (35.) und zweimal Manuel Krupka (51./58., Elfmeter). Achsheim kam durch Timo Prillwitz nochmals heran (62.), konnte aber den Erlinger Heimsieg nicht mehr gefährden. – Zuschauer: 80. (AL)