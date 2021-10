Nordendorf legt Westendorf flach

Kellerkind feiert zweiten Saisonsieg durch einen „Lucky Punch“

In der A-Klasse Nordwest feierte der CSC Batzenhofen-Hirblingen einen 5:0-Kantersieg in Adelsried stellt damit den Anschluss an die Spitze wieder her. Der SC Biberbach kam derweil nicht über ein torloses Unentschieden gegen den TSV Zusmarshausen hinaus. Am Tabellenende freute sich der SV Nordendorf über den zweiten Saisonsieg. Im Derby gegen VfL Westendorf blieben die Yalzin-Schützlinge mit 3:2 erfolgreich.

SV Gablingen – SV Erlingen 3:2 (2:1). Vor dem Spiel ging es für den SV Gablingen darum, die drei Punkte zu holen, um an der oberen Spitzengruppe dran zu bleiben. Das merkte man vor großer Kulisse auch von Beginn an. Elias Schmid brachte die Hausherren in Führung (15.), Michael Schombacher glich aus (25.). Nach dem 2:1 durch Kevin Pinar (28.) gab Erlingen aber nicht auf und glich durch Erich Schreiner zum 2:2 aus (80.). Jetzt gab Gablingen aber nochmals Gas und Stefan Schnurrer traf zum 3:2-Endstand. – Zuschauer: 150. (AL)

SV Nordendorf – VfL Westendorf 3:2 (2:1). Etwas glücklich konnte der SVN seinen zweiten Saisonsieg feiern. Die Gastgeber begannen druckvoll und gingen durch einen Doppelschlag von Tobias Hammerl (11./12.) mit 2:0 in Führung. Danach gab Nordendorf jedoch das Heft aus der Hand und Westendorf drängte auf den Anschluss, den wenig später dann Marcus Bissinger auch besorgte. Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste auch gleich zum Ausgleich durch Fabian Schmidt (46.). Eine Punkteteilung wäre am Ende sicherlich verdient gewesen, doch mit einem Lucky Punch in der vierten Minute der Nachspielzeit gelang Tobias Hammerl sein dritter Treffer in der Partie. – Zuschauer: 130. (AL)

SC Biberbach – TSV Zusmarshausen II 0:0. In der ausgeglichen ersten Hälfte hatten beide Mannschaften Chancen zur Führung, bevor in der zweiten Halbzeit dann die Gäste aus Zusmarshausen Spielanteile verbuchen konnten. Letztlich liessen beide Defensivreihen aber keinen Gegentreffer zu, sodass es bei der insgesamt gerechten torlosen Punkteteilung blieb. (gs-)

SV Achsheim – TSV Herbertshofen 3:1 (2:1). Zuvor vier Niederlagen in Serie endlich wieder ein Dreier. In der furiosen Anfangsviertelstunde ging der SVA gleich mit 2:0 in Führung durch ein Kopfballtor von Julien Jaremkow (9.) und Tobias Kößele im Nachschuss (14.). Als der erste Elan vorbei war, kam der Gast durch Florian Sentpaul zum Anschlusstreffer (34.). Im zweiten Durchgang plätscherte die Partie so dahin, bis schließlich doch noch die endgültige Entscheidung in der Schlussminute wiederum durch Julien Jaremkow fiel. – Reserven: 0:4. – Zuschauer: 80. (hap)

TSV Gersthofen II – FC Horgau II 1:2 (0:0). Die sechste Niederlage in Folge kassierte der TSV gegen die Gäste aus Horgau. Während sich beide Mannschaften im ersten Durchgang noch abtasteten, fiel in der 70. Minute der Führungstreffer für den Tabellenletzten aus Gersthofen durch Michael Geib. Die Freude währte jedoch nicht lange, denn nur zwei Zeigerumdrehungen später glich David Preuß für die Gäste aus. Mit dem 1:2 in der 89. Minute durch Christian Herr war der Traum vom Punktgewinn im eigenen Stadion ausgeträumt. – Zuschauer: 30.

SV Adelsried – CSC Batzenhofen-Hirblingen 0:5 (0:1). Eine herbe 0:5-Platsche kassierte der SV zu Hause gegen den CSC, der in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit durch Marel Strehl in Führung ging. Im zweiten Durchgang waren die Gäste durchweg die bessere Mannschaften und gingen durch weitere Treffer von Leon Schuster (67./71./76.) und Johann Neufeld (82.) als verdienter Sieger vom Platz. Eine gelb-rote Karte für Batzenhofens Ekrem Kochan (85.) konnte am Endergebnis nichts mehr ändern. – Zuschauer: 60. (AL)