16.09.2021

In der Corona-Pause war nicht alles Käse

Stefan Kraus (am Ball) ist Kapitän und eine echte Leitfigur beim TSV Ustersbach

Plus Stefan Kraus vom Kreisklassen-Schlusslicht TSV Ustersbach hat die lange Fußballabstinenz für ein kulinarisches Hobby genutzt

Von Marcus Angele

Laut Ustersbachs Trainer Dominik Schubert ist sein Mannschaftskapitän Stefan Kraus schon einer, der fußballtechnisch in der Mannschaft immer alles genau wissen will. „Stefan ist da schon extrem engagiert und er lebt hier praktisch allen anderen den Fußball und den Teamgeist vor. Ein echter Leader.“ Der 27-jährige Mittelfeldspieler ist die Schaltzentrale im Ustersbacher Team und gilt auch durchaus als torgefährlich. Die lange Corona-Pause nutzte er in eine kulinarische Richtung.

