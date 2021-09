Kangaroos: Leiterhofer Basketballer bereiten sich auf den Re-Start vor

Plus Nach 18 Monaten Pause geht es für den Basketball-Regionalligisten aus Leitershofen am 16. Oktober mit einem Auswärtsspiel beim FC Bayern los.

Fast 18 Monate ist es her, dass die Regionalliga Basketballer der BG Topstar Leitershofen/ Stadtbergen bedingt durch die Corona-Pandemie zum letzten Mal ein Pflichtspiel bestreiten durften. Lediglich die zweite Mannschaft der Kangaroos und einige Jugendteams konnten letzten Herbst einige wenige Spiele absolvieren, bevor der gesamte Spielbetrieb der Saison 2020/2020 bereits nach wenigen Tagen wieder eingestellt und die Spielrunde ersatzlos gestrichen wurde.