Aufsteiger bleibt im Aufwind

Plus Der FC Horgau ist nach dem 4:1-Sieg gegen den FC Stätzling seit sechs Spielen ungeschlagen und nur noch drei Punkte vom Aufstiegsrelegationsplatz entfernt

Der FC Horgau ist in der Fußball-Bezirksliga Nord die Mannschaft der Stunde. Seit sechs Spielen sind die Schützlinge von Trainer Franz Stroh mittlerweile ungeschlagen. Auch im Nachbarschaftsduell in der Tabelle gegen den FC Stätzling gab es einen 4.1-Sieg. Mit 22 Punkten aus 13 Spielen findet sich der Aufsteiger aus dem Rothtal auf dem fünften Tabellenplatz und strebt nach mehr.