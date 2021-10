Bezirksliga Nord

11:55 Uhr

Fader Beigeschmack und zwei Rote Karten

Vom am Boden liegenden Meitinger Nemanja Rantinovic wird hier Altenmünsters Teodorico Crudo zu Fall gebracht. Der SCA-Mittelfeldspieler fliegt durch die Luft. Links Fahad Barakzaie (Altenmünster) und Marco Lettrari (Meitingen).

Plus Der SC Altenmünster und der TSV Meitingen trennen sich mit einem 2:2-Unentschieden. Doch im Fokus standen zum Schluss der Schiedsrichter

Von Nicolai Vrazic

Auf dem Papier hört sich immer alles so einfach an. Dass es das mitnichten ist, hat der TSV Meitingen im Landkreisderby gegen den SC Altenmünster zu spüren bekommen. Der Tabellenletzte hat den Lechtalern und hochgehandelten Favoriten beim 2:2 (1:1)-Remis das Leben immer wieder schwer gemacht. Doch am Ende blieb nicht das stimmungsvolle Derby, sondern die Unparteiischen das Gesprächsthema.

