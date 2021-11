Trainer ist der größte Fan der Mannschaft

Plus Wie Franz Stroh den Höhenflug des Aufsteigers FC Horgau erklärt

Wie ein Laubbläser durch den herbstlichen Blätterwald ist der FC Horgau in der Vorrunde durch die Reihen der Fußball-Bezirksliga Nord gebraust. Zuletzt wurde sogar Spitzenreiter VfL Ecknach mit 2:0 vom Baum gepustet. Mit 27 Punkten aus 16 Spielen steht der Aufsteiger auf Tabellenplatz fünf. Nur vier Punkte trennen die Kleeblätter vor dem Auswärtsspiel beim Kellerkind FC Mertingen (Sonntag, 14 Uhr) von der Tabellenspitze.