00:02 Uhr

Comebacker trifft in Wembley-Manier

Miroslav Jamrich feiert seinen Wiedereinstand mit einem Traumtor. SV Wörleschwang fertigt den SV Achsheim im Aufsteigerduell mit 5:0 ab

Von Bernd Reiser

So hat man sich das beim SV Achsheim nicht vorgestellt. Im Aufsteigerduell der Fußball-A-Klasse Nordwest setzte es gegen den SV Wörleschwang eine heftige 0:5-Heimklatsche.

Die Gäste beherrschten die Partie von Beginn an und gingen in der 12. Minute durch einen 20-Meter-Schuss von Miroslav Jamrich, der von der Unterkante der Latte ins Tor sprang, verdient in Führung. Nur zwei Minuten später musste David Wörle nach einem Zuspiel von Benjamin Fischer nur noch den Fuß hinhalten, um zum 0:2 zu vollstrecken.

Die Gäste schalteten jetzt einen Gang zurück und der SV Achsheim kam besser ins Spiel. In der 28. Minute wurde Fabian Schmid im Strafraum gelegt, der Unparteiische entschied sofort auf Strafstoß. Allerdings konnte der Gefoulte die Chance zum Anschlusstreffer nicht nutzen, denn Spielertrainer Florian Späth im Wörleschwanger Kasten konnte den unplatzierten Schuss abwehren. Die Gäste spielten danach wieder konzentrierter und kamen noch vor der Pause zu klaren Chancen, um das Spiel zu entscheiden. In der 32. Minute konnte Achsheims Robert Rester einen Kopfball gerade noch auf der Linie klären und fünf Minuten später traf Miroslav Jamrich per Kopf nur die Unterkante der Latte. Der Slowake Jamrich, der erstmals in dieser Saison wieder dabei war, war es auch, der mit dem Halbzeitpfiff an Achsheims Keeper Gottlieb Stöckle scheiterte, der seinen Schuss gerade noch aus dem Eck fischen konnte.

Nach dem Wechsel versuchten es die Gastgeber noch einmal mit mehr Aggressivität und Torjäger Julien Jaremkow hatte in der 46. Minute eine gute Tormöglichkeit, verfehlte allerdings das lange Eck knapp. Danach ließen dann bei strömendem Regen auch die Kräfte bei Achsheim nach und der SV Wörleschwang konnte das Spiel nach Belieben dominieren. In der 79. Minute sorgte dann Benedikt Götz per Freistoß für die endgültige Entscheidung, nachdem Freund und Feind den Ball verpassten und dieser zum 0:3 im Netz landete.

Achsheims Abwehr war jetzt völlig überfordert und in der 85. Minute nutze David Wörle die Konfusion zum 0:4. Eine Minute später kombinierten sich die Gäste wieder durch die Verteidigung und Niklas Schmid bediente Dominik Paar mustergültig, sodass dieser keine Probleme hatte und den Endstand von 0:5 markierte. In der 89. Minute vernaschte „Comebacker“ Mirolslav Jamrich die komplette Achsheimer Hintermannschaft, verpasste aber das halbe Dutzend um Zentimeter.

SV Achsheim: Stöckle; Kößele, Ölwein, Stumpf, Bittner, Jaremkow, R. Haunstetter, Jakob, Jehmiller, Rester, Schmid (S. Haunstetter, Jung, Senoglu)

SV Wörleschwang: Späth; Ostermayer, Fischer, Braun, N. Schmid, M. Schmid, Wörle, Scherer, Götz, Jamrich, Hegele (Paar, Mödinger)

Tore: 0:1 Jamrich (12.), 0:2 Wörle (14.), 0:3 Götz (79.), 0:4 Wörle (85.), 0:5 Paar (87.). – Gelb-Rot: Ölwein (Achsheim/90.) – Schiedsrichter: Hobjana (Bäumenheim). – Zuschauer: 50.

