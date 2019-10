00:02 Uhr

Dünne Luft in der Schwabenliga

Neuzugang soll Welden zum Saisonziel verhelfen

Am Wochenende starten die Schützen aus Welden in die neue Saison in der Schwabenliga Luftpistole. Nach der Auflösung der Bezirksoberligen dürfte das Niveau in Schwabens höchster Liga anziehen und die Luft deutlich dünner werden. Mit Zusamzell und Mittelstetten kommen zwei Aufsteiger in die Liga, die vor allem durch ihre ausgeglichenen Teams kaum einen Gegner fürchten müssen. Vorjahresmeister Salgen ist in die Südgruppe gewechselt und hat mit Schwabegg den Platz getauscht.

Klarer Meisterschaftsfavorit ist der Bayernliga-Absteiger aus dem Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl, dem mit dem Achsheimer Michael Spindler ein sensationeller Neuzugang gelungen ist. Er kommt vom Bundesligisten Waldkirch und dürfte in der Liga von kaum jemandem zu schlagen sein.

Auch Vizemeister Welden kann mit Marcus Schenk einen Neuzugang vermelden, der im Gau Wertingen zum Kreis der Top-Schützen zählt. Er kommt vom Gauligisten Hubertus Pfaffenhofen und soll die Mannschaft auf den strategisch wichtigen mittleren Positionen verstärken. In Welden und im Holzwinkel ist er kein unbekannter. Seine Arbeitsstelle hat er in Emersacker und vertraut bereits seit Längerem bei Training und Ausrüstung auf das Know-How der Weldener.

Obwohl die Mannschaft in der vergangenen Saison nur knapp den Aufstieg in die Bayernliga verpasst und sich mit Marcus Schenk genau an der richtigen Stelle verstärkt hat, ist das Saisonziel der Klassenerhalt. In einer Liga, in der jeder jeden schlagen kann, wird neben der Tagesform auch das nötige Quäntchen Glück entscheidend sein. Los geht es am 6. Oktober in Minderoffingen im ersten Durchgang gegen die Gastgeber. Im zweiten Wettkampf des Tages kommt es zum Duell der Vizemeister gegen die Schützen aus Schwabegg. (lf-)

Themen folgen