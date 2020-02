vor 56 Min.

Ein hoch dotierter Quantensprung

Große Ehre des BLSV für den TSV Zusmarshausen

Die Leichtathletikabteilung des TSV Zusmarshausen hat im Jahr 2016 mit dem Projekt „Verein trifft Familie“ begonnen und damit voll ins „Schwarze“ getroffen. Das sieht auch der Bayerische Landessportverband so. Der BLSV hat die Leichtathleten des TSV und der LG Reischenau-Zusamtal für ihr besonderes Konzept der Schüler- und Jugendarbeit mit dem Förderpreis „Quantensprung 2030“ ausgezeichnet, der mit 4000 Euro dotiert ist.

„Wichtig ist, dass jedes Kind für den Sport begeistert werden kann, ohne Zwang und Leistungsdruck“, so Abteilungsleiter Reinhard Kindig. Außerdem hat man sich vor allem Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben. „Trend- und Eventsportarten kommen und gehen. Nicht der kurzfristige ,Hype’ ist uns wichtig, sondern langfristige und qualitativ hochwertige Jugendarbeit.“ Dafür hat die Abteilung mittlerweile 18 ausgebildete Trainer, Übungsleiter und Pädagogen in ihren Reihen, die sich ständig fortbilden und ehrenamtlich über 1000 Übungsstunden im Jahr erbringen.

Der zweite Baustein des erfolgreichen Konzeptes ist, dass nicht nur die Kinder und Jugendlichen, sondern auch die Eltern Spaß an der Leichtathletik gewinnen. Einige Eltern sind schon in vielfältigen Funktionen mit eingestiegen. „Natürlich laden wir auch weiterhin alle ein“, sagt Kindig, „sie werden mit offenen Armen empfangen.“ Sogar ein Familiensportabzeichen wurde speziell dafür entwickelt.

Das gewählte Motto und der Förderpreis soll die Leichtathletik in Zusmarshausen weit in das neue Jahrzehnt hineintragen. Bestaunen kann man dies im wirklichen Leben jeden Freitag zwischen 16 und 20 Uhr in der Schulturnhalle oder im Sommer auf der 400-Meter-Bahn, wenn über 100 Kinder und Jugendliche aus Zusmarshausen und Umgebung mit Spaß und Vergnügen Sport treiben. „Die Leichtathletik ist dafür besonders geeignet, weil die Sportart so enorm vielfältig ist und vom Kleinkind bis in das hohe Alter ausgeübt werden kann“, sagt Kindig.

Zur feierlichen Prämierung wurde eine kleine Abordnung der Abteilung nach Feuchtwangen eingeladen. Gastgeber und Sponsor des Förderpreises war Lotto-Bayern. Neben viel Prominenz aus Wirtschaft und Politik wurde in der besonderen Atmosphäre des Spielcasinos die Arbeit des TSV Zusmarshausen der vergangenen Jahre in überwältigender Form gewürdigt. Neben der Überreichung der Urkunde und des Förderpreises wurde ein Image-Film über die Abteilung gezeigt, der in eindrucksvoller Art und Weise die besondere Arbeit vor Ort widerspiegelt. Der Film, der auch in den dritten Programmen von TV Bayern live ausgestrahlt wurde, kann auf Youtube beziehungsweise den beiden Internetauftritten www.tsv-zusmarshausen.de oder www.lgrz.de unter dem Motto „Familienverein“ bestaunt werden.

„Die Auszeichnung spornt uns an, die Abteilung Leichtathletik weiter voranzubringen“, sagt Reinhard Kindig. „Wir wollen als einer von vielen Vereinen mit dazu beitragen, unserem gesellschaftlichen Auftrag für die Zusmarshauser Kinder und Jugendlichen gerecht zu werden.“ (AL)

