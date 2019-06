vor 39 Min.

Eine Ikone tritt ab

FC Horgau verabschiedet seinen langjährigen Abteilungsleiter Siegfried Schmid

Bei der Saisonabschlussfeier verabschiedeten die Fußballer des FC Horgau ihren langjährigen Abteilungsleiter Sigi Schmid. In emotionalen Reden bedankten sich die beiden Trainer Franz Stroh und Manuel Schmid für das 31 Jahre lange ehrenamtliche Engagement der FC-Horgau-Ikone.

Nach seiner aktiven Laufbahn startete der ehemals treffsichere Stürmer der Kleeblätter die Ehrenamtskarriere als Fußball-Abteilungsleiter 1988. Das Amt übte er in zwei Zeitabschnitten insgesamt 21 Jahre aus. Dazu war er auch noch acht Jahre Dritter Vorsitzender und zwei Jahre Ausschussmitglied. In seiner Amtszeit gab es zwei Kreisliga-Aufstiege der 1. Mannschaft und einen Aufstieg der 2. Mannschaft in die A-Klasse zu verzeichnen. Der größte sportliche Erfolg der Vereinsgeschichte war unter seiner Führung aber der bislang einzige Aufstieg in die Bezirksliga in der Saison 2016/2017. Die Mannschaft und die Vorstandschaft bedankten sich mit einem Reisegutschein für die Lebensleistung Siegfried Schmids für den FC Horgau.

Sein Amt übergibt er an Klaus Vogele, der weiterhin von Dieter Käsmayr unterstützt wird. (tög)

