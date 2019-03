vor 24 Min.

Erfolg auf Kosten der Ästhetik

Altenmünsters Abwehrrecke Sebastian Kaifer (links) ist kein Kind von Traurigkeit. Die Rote Karte in Ehekirchen schien jedoch fragwürdig gewesen zu sein.

SC Altenmünster will gegen den TSV Nördlingen II unbedingt punkten

Noch ist der Vorsprung auf die hinteren Tabellenplätze für den SC Altenmünster in der Fußball-Bezirksliga Nord einigermaßen komfortabel. Ob der Aufsteiger in den kommenden Wochen in Sachen Klassenerhalt nochmals Stress bekommt, hängt viel von der heutigen Heimpartie (Anpfiff ist um 15 Uhr) gegen den TSV Nördlingen II ab.

Die Gäste aus dem Landkreis Donau-Ries stehen aktuell in der Tabelle hinter den Zusamtalern, haben aber ein Spiel weniger ausgetragen und gelten als eines der spielstärksten Teams der Liga. Ob da der SC Altenmünster versuchen soll, spielerisch mitzuhalten?

Bei der 0:3-Niederlage in Ehekirchen hat es Trainer Goran Boric nicht gefallen, dass seine Mannschaft aufgrund der „miserablen Platzverhältnisse“ versucht habe, Fußball zu spielen. „Mir wäre es lieber gewesen, wenn wir ergebnisorientierter gespielt hätten – auch auf Kosten der Ästhetik“, betont Boric im Rückblick. Bis eine Viertelstunde vor Schluss konnte sich der mitgereiste Anhang Hoffnungen machen, beim Tabellenführer etwas mitzunehmen. Doch mit dem Treffer zum 1:0 in der 75. Minute wurden all diese Hoffnungen zerstört.

Nach fragwürdigem Platzverweis für zwei Wochen gesperrt

Mehr als die Niederlage ärgerte die Altenmünsterer Verantwortlichen die fragwürdige Hinausstellung von Sebastian Kaifer kurz vor Schluss. Inzwischen wurde der Abwehrspieler vom Sportgericht für zwei Wochen gesperrt.

Kaifer ist damit neben Patrick Pecher und Sergej Scheifel (beide Trainingsrückstand) der dritte Leistungsträger, der dem SC Altenmünster in diesen wichtigen Wochen nicht zur Verfügung steht. In Ehekirchen fehlten außerdem Thomas Lauter (krank) und Manfred Glenk (verletzt). Bei beiden Letzteren bestehe aber die Hoffnung, dass sie gegen Nördlingen in den Kader rutschen.

Gleiches gilt für Julian Henkel, den Spielertrainer der zweiten Mannschaft. Er könne, so Goran Boric, mit seiner Schnelligkeit und mit seiner Spielintelligenz der Mannschaft sicherlich helfen. (her)

Themen Folgen