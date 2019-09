vor 17 Min.

FC Emersacker erobert die Spitze

1:0-Erfolg in Bärenkeller. Leitershofen fertigt Meitingen II ab

Weiter ungeschlagen in der Fußball-Kreisklasse Nordwest bleibt der FC Emersacker, der sich nach einem 1:0-Erfolg in Bärenkeller erstmal oben festbeißen konnte. Der TSV Leitershofen fertigte derweil Meitingens Reserve 6:0 ab. Diedorf und Ottmarshausen trennten sich 2:2-Remis.

(0:1). Bereits nach vier Minuten stand der Endstand fest. Manuel Ludwig war es, der eine Ecke von Simon Ohnheiser mustergültig zum 0:1 für Emersacker einköpfte. In der Folge tat sich wenig, ein zweiter FCE-Treffer wurde wegen Abseits zurückgepfiffen. Letztlich blieb es beim nicht unverdienten Erfolg für die Gäste.

(1:1). Nach einer zögerlichen Anfangsphase setzte Felix Simon in der 16. Minute auf der linken Seite zum Solo an, spielte im Strafraum zwei Stadtberger aus und schob den Ball überlegt zum 1:0 ins lange Eck. Die Freude währte allerdings nicht lange. Luca-Matteo Pachinger konnte postwendend ausgleichen (17.). Mit einem Paukenschlag begann Halbzeit zwei. Stefan Alischer fasste sich aus rund 35 Meter ein Herz und hämmerte den Ball unhaltbar für den Stadtberger Keeper unter die Querlatte (46.). Steppach konnte sich noch die eine oder andere Halbchance erspielen, Stadtbergen scheiterte immer wieder an der aufmerksamen Abwehrkette des TSV. Letztendlich ein Sieg gegen einen gleichwertigen Gegner, der aufgrund der Mehrzahl an Chancen verdient war. – Zuschauer: 80. (mr-)

(1:0). In einer komplett einseitigen Partie behielt der TSV Leitershofen gegen den TSV Meitingen II am Ende klar mit 6:0 die Oberhand.Max Wieland eröffnete den Torreigen in der 20. Minute. Gleich nach dem Wechsel erhöhte Anil Zambak (46.). Per Doppelpack entschied Fabian Zimmermann die Partie (70. und 78. Minute), ehe Ahron Schmid und Niklas Dewitz das halbe Dutzend vollmachten. (AL)

(2:0). Die Gäste kamen besser ins Spiel und hatten unter anderem bei einem Freistoß Pech, der nur an den Pfosten ging. Die Hausherren nutzten die ersten beiden Chancen und gingen mit einem Doppelschlag von Stefan Micheler (11.) und Maximilian Mayer (13.) 2:0 in Führung. Der TSV konnte sich weitere Hochkaräter erspielen, die allesamt ungenutzt blieben. Auch in der zweiten Halbzeit hatte man hochprozentige Möglichkeiten, das Spiel zu entscheiden, jedoch vergab man mehrmals alleinstehend vor dem gegnerischen Keeper. So kamen die Gäste nochmals ins Spiel und konnten durch Simon Otta nach einem Eckball verkürzen (55.). Letztendlich kam es so, wie es kommen musste und die Hausherren mussten als Quittung für ihre mangelhafte Chancenverwertung noch kurz vor Schluss den Ausgleich durch Rene Pietrek (83.) hinnehmen. (bewe)

(1:0). Hätten sie es besser gewusst, hätten der TSV Neusäß II und der TSV Welden bereits nach 60 Sekunden Feierabend machen können – denn mehr sprang hüben wie drüben nicht mehr raus. Florian Sedlak war es nämlich, der kurz nach Anpfiff das Spiel für Neusäß II entschied. Danach entwickelte sich ein Kampfspiel mit vielen Gelben Karten, aber ohne weitere Treffer.

