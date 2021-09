Ein klarer Fall

SC Biberbach dominiert im Landkreisderby der Landesliga-Absteiger

Das Duell der Landesliga-Absteiger entschieden die Fußball-Frauen des SC Biberbach gegen den SSV Anhausen souverän und in der Höhe verdient mit 4:2 für sich.

Das Spiel startete hektisch im Mittelfeld und ohne nennenswerte Chancen. Nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte und einem Steilpass durch die Viererkette war es Nina Altmann, die den SCB durch Vorbeigehen am Torwart in Führung brachte (10.).

Den Aufwind nach dem Tor nutzte die Heimelf und drängte auf den Ausbau der Führung. Dies gelang ihr in der 16. Minute, als Michèle Perfetto nach einem Torschuss den Abpraller im Tor unterbrachte. Unsicherheiten beim Spielaufbau nutzte dann Lotta Edelmann und erzielte mit einem Weitschuss über die aufgerückte Defensive den 2:1-Anschlusstreffer.

Die Biberbacherinnen kamen dominant aus der Pause und erzielten zwei weitere Treffer durch Schnittstellenpässe beim Kontern durch Sophia Hammerl zum 4:1. Den Anhauserinnen gelangen in dieser Phase keine nennenswerten Offensivaktionen mehr. Lediglich durch einen abgefälschten Ball in der Viererkette und das darauffolgende Eigentor kamen die Gäste noch zum 4:2-Endstand. (lh-)