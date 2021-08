Fußball

19.08.2021

Corona-Sorgen überschatten die ersten Spieltage

Plus Die Vorfreude war groß zum Saisonstart in den unteren Ligen. Getrübt wurde sie durch den Corona-bedingten Ausfall der Partie Schwabegg gegen Langenneufnach. Im Landkreis Dillingen gelten bereits strengere Bestimmungen

Von Oliver Reiser

Mit einem Donnerwetter starteten am Sonntagnachmittag die meisten Teams in den unteren Klassen in die Saison. Auch die Gewitter, die vielerorts für Spielunterbrechungen gesorgt hatten, konnten die meisten Kicker aus dem Landkreis nicht aufhalten. Bis auf die Begegnungen FC Affing - SC Altenmünster, SSV Anhausen - Kissinger SC und FSV Großaitingen – TSV Bobingen II, die abgebrochen wurde, wurden alle Partien zu Ende gespielt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen