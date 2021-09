Fußball-Nachlese

13:41 Uhr

Marco Löring: „Ich bin keiner, der wegläuft“

Plus Obwohl der SV Cosmos Aystetten die Rote Laterne trägt, gibt sich der Trainer kampfbereit. Ein Torhüter hält mit gebrochenem Finger 90 Minuten durch

Von Oliver Reiser

Nach der sechsten Niederlage in Folge ziert der SV Cosmos Aystetten das Tabellenende der Landesliga Südwest. Angesichts solcher Serien wird gerne die Trainerfrage gestellt. Nicht so beim Klub aus den westlichen Wäldern. Auch Marco Löring zeigt sich kampfbereit: „Ich bin keiner der wegläuft! Ich lebe diesen Sport. Ich sehe auch, dass die Mannschaft intakt ist. Wenn sie mich nicht mehr haben will, dann würde sie anders spielen“, ist der Trainer weit davon entfernt, nach dem 1:4 gegen den SV Bad Heilbrunn die Flinte ins Korn zu schmeißen. „Da bin ich weit davon entfernt. Ich kann die Situation gut einschätzen“, analysiert er die 90 Minuten.

