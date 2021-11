So sieht Abstiegskampf aus

Plus Während der SV Cosmos Aystetten mit einem neuen Trainer aus dem Keller klettert, schafft der TSV Meitingen die Wende nicht. Immer mehr Spiele werden wegen Corona einvernehmlich abgesagt

Neue Besen kehren gut – diese alte Weisheit hat sich zuletzt beim SV Cosmos Aystetten gezeigt. Seit Ivan Konjevic das Schlusslicht der Landesliga Südwest übernommen hat, gab es zwei Siege. Dem 3:0 beim FC Memmingen II folgte ein 1:0-Heimerfolg gegen den FC Kempten. Vor allem hier zeigte es sich, dass das Spielglück in die Reihen der Cosmonauten zurückgekehrt ist, die mittlerweile die direkten Abstiegsplätze verlassen konnten.