00:02 Uhr

Gegen internationale Konkurrenz behauptet

Klara Werner und Lena Schweiger werden in Immenstadt als Punktbeste ausgezeichnet

Der erste Wettkampf in der neuen Saison hatte es gleich in sich und war mit zwei Wettkampftagen und einem internationalen Starterfeld mehr als nur ein einfacher regionaler Wettkampf im Allgäu. Nach der Sommerpause meldeten 22 Vereine aus Liechtenstein, Italien, Österreich, Baden-Württemberg und Bayern beeindruckende 2260 Starts beim Veranstalter TV 1860 Immenstadt an. Kinder, Jugendliche und Erwachsene kämpften auf den fünf 25-Meter-Kurzbahnen um Medaillen und Pokale für die jeweils besten Leistungen pro Jahrgang und um den Wanderpokal in der Mannschaftswertung.

Gleich zwei Schwimmerinnen des TSV Gersthofen erlangten mehr Punkte in einer Einzeldisziplin als alle anderen Schwimmerinnen desselben Jahrgangs. So sicherten sich die elfjährige Klara Werner und die zwölfjährige Lena Schweiger jeweils den Pokal für die punktbeste Leistung, und zwar über 100 Meter Brust beziehungsweise über 200 Meter Freistil. Klara Werner und Lena Schweiger glänzten in Immenstadt aber nicht nur in ihren Paradedisziplinen, sondern zusammengezählt zehnmal Gold, einmal Silber und einmal Bronze ebenfalls in weiteren Disziplinen.

In der weiblichen Jugend holten außerdem Jasmin Hübler (Jg. 2006) Bronze über 100 Meter Schmetterling, Fabienne Frohn (Jg. 2001) Gold und Silber in Brust und Freistil und Verena Deininger (Jg. 2001) erkämpfte sich Bronze über 100 Meter Rücken.

Bei den Jungen konnte sich der erst 10-jährige Marco Hübler über eine Bronzemedaille in der Disziplin 50 Meter Brust freuen und der nur ein Jahr ältere Emilio Hopfinger über zweimal Silber und dreimal Bronze in verschiedenen Rücken- und Freistildisziplinen. Aufgrund der starken internationalen Konkurrenz konnte Jannik Schreiber (Jg. 2006) trotz hervorragender persönlicher Leistungen nur eine Bronzemedaille über 100 Meter Brust mit nach Hause nehmen. Der Brustspezialist Tamas Oroszlamos (Jg. 2003) wurde mit Silber und Bronze über 100 Meter beziehungsweise 50 Meter Brust belohnt. Frank Kurmyshkin (Jg. 2003) sicherte sich Gold, Silber und Bronze über 100 Meter, 200 Meter und 400 Meter Freistil und zeigte, dass er an seine Topform aus der vergangenen Saison nahtlos anknüpfen kann.

Zum krönenden Abschluss wurde die Mixed-Staffel des TSV über 4x100 Meter Brust Zweiter und musste sich nur dem SSV Bozen geschlagen geben. (jb-)

