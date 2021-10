Niederlagen, die nicht hätten sein müssen

Plus Männer und Frauen des TSV Meitingen ärgern sich über knappe Ergebnisse. Ein Spieler erzielt zwölf Treffer

Gut mitgespielt, aber am Ende doch mit 23:27 (8:11) verloren. Stark verbessert war der Auftritt der Bezirksoberliga-Männer des TSV Meitingen gegen den TSV Aichach. Auch die Meitinger Handballdamen unterlagen der TSG Augsburg mit 18:26 (7:15) und mussten bei der dritten Niederlage in Folge registrieren, dass durchaus mehr drin gewesen wäre.