Heißer Kick bei kühlen Temperaturen

Raiba-Cup gleichzeitig in Altenmünster, Welden und Horgau

Juniorenfußball auf hohem Niveau wurde den zahlreichen Zuschauern beim 18. Pokalturnier beim Raiba-Cup der Raiffeisenbank Augsburger Land West eG geboten. Wie in den vergangenen Jahren, wurde das Turnier gleichzeitig auf drei Sportanlagen ausgeführt. Für die D-Junioren war der TSV Welden, für die E-Junioren der FC Horgau und für die F-Junioren der SC Altenmünster Ausrichter. Insgesamt traten an den drei Spielstätten 27 Teams mit rund 290 Spielern aus der Region gegeneinander an. Die teilnehmenden Vereine konnten beim Turnier noch ihre Form kurz vor Beginn der kommenden Spielsaison testen.

Bei den D-Junioren konnte sich der TSV Dinkelscherben im Finale gegen den SV Gessertshausen mit 1:0 durchsetzen. Das Spiel um Platz drei gewann die JFG Holzwinkel gegen den SSV Anhausen im Elfmeterschießen mit 2:1.

Große Spannung herrschte auch bei den Spielen der E-Jugend. Das erste Halbfinale gewann die SG Auerbach/Horgau gegen den SC Altenmünster mit 3:1. Der TSV Dinkelscherben besiegte den SSV Anhausen mit 2:0. Das Finale konnte dann nach einem sehr spannenden Spiel der TSV Dinkelscherben mit 1:0 für sich entscheiden.

Bei den F-Junioren wurde auch in diesem Jahr nach den DFB-Regeln der Fair Play Liga gespielt. Hier steht der Spaß am Fußball und die Übernahme von Eigenverantwortung im Vordergrund. So wird hier ohne Schiedsrichter gespielt, die Kinder entscheiden selbst, dass ein Spiel sauber und fair abläuft. Die Zuschauer durften aus sicherer Entfernung nur anfeuern und nicht den Spielverlauf steuern. Im Rahmen dieser Regel wird bei den F-Junioren auch kein Turnier mit Platzierung gespielt. Sieger ist der pure Spaß am Fußball.

Bei den Siegerehrungen gab es strahlende Gesichter, gab es doch für jeden der Kicker einen Pokal. Zudem konnte jeder Verein eine Siegprämie für die Jugendkasse mit nach Hause nehmen. Die drei ausrichtenden Vereine erhalten zusätzlich je zwei Trikotsätze. Insgesamt spendet die Raiffeisenbank Augsburger Land West eG über 7500 Euro an die ausrichtenden und teilnehmenden Sportvereine. (AL)

