00:02 Uhr

Heißes Derby ohne Sieger

Herbertshofer Damen 7:7 beim SSV Bobingen

Gemischtes Wochenende für die Herbertshofer Damenteams in der Ober- und Verbandsliga. Die Damen I trotzten dem direkten Kontrahenten SSV Bobingen einen Punkt ab, während sich die zweite Mannschaft mit einer 4:8-Heimniederlage gegen den TSV Königsbrunn abfinden musste.

Im Derby beim SSV Bobingen konnte der TSV erstmals in dieser Saison in Bestbesetzung antreten, erlebten jedoch einen krassen Fehlstart. Untypisch für die sonst so doppelstarken TSV-Damen setzte es zu Beginn zwei Niederlagen. Dafür lief es dann in den ersten Einzeln ganz nach Maß: Gudrun Herfert, Bianca Wanzl, Ute Speer und Madeleine Wagner konnten sich jeweils klar durchsetzen und brachten ihr Team mit 4:2 in Front. Nachdem im zweiten Durchgang nur Ute Speer punkten konnte, schien ein Punktgewinn schon in Gefahr, doch Bianca Wanzl und Ute Speer sorgten mit weiteren Erfolgen für einen gerechten 7:7-Endstand. „Das war ein wichtiger Punktgewinn gegen einen direkten Konkurrenten. Wir konnten uns nach den Doppelniederlagen zum Glück zurückkämpfen“, freute sich Trainer Günter Kramer nach dem Spiel.

Schwer taten sich die Damen II im Lokalderby beim TSV Königsbrunn. Nach einem Doppelerfolg und anfangs ausgeglichenem Spielverlauf mussten sich Martina Trieb, Pia Hallmann, Petra Winter und Eva Elstner am Ende mit 4:8 geschlagen geben. (mmer)

Themen folgen