29.11.2019

Herbertshofen überrascht weiter

Oberliga-Frauen fahren gegen Versbach den fünften Sieg ein. Die „Zweite“ ist gegen ehemalige Bundesliga-Stars ohne Chance

Die Damen I des TSV Herbertshofen schwimmen in der Oberliga Bayern weiterhin auf einer Erfolgswelle. Nachdem man im letzten Jahr knapp den Klassenerhalt schaffte, läuft es in dieser Saison noch besser: Gegen den SB Versbach dominierte das Team über weite Strecken seine Gegner und siegte nach nicht einmal zwei Stunden Spielzeit mit 8:2.

Schon in den Doppeln zeigten Wanzl/Wagner und Herfert/Speer keine Schwäche und gingen jeweils klar mit 3:0 als Sieger hervor. Auch die folgenden Einzel waren eine klare Sache und Bianca Wanzl, Ute Speer und Madeleine Wagner entschieden mit jeweils zwei weiteren Einzelerfolgen das Match zugunsten der Gastgeber. Einzig Gudrun Herfert hatte in ihren beiden Einzeln kein Glück. Trotz des harten Kampfes musste sie sich jeweils im fünften Satz geschlagen geben.

Vor dem anstehenden Spitzenspiel am kommenden Samstag, 15 Uhr bei der TSG Thannhausen kann man im Lager der Lechtaler auf jeden Fall zufrieden sein mit dem Verlauf der Vorrunde. „Wir stehen besser da, als wir vor Saisonbeginn erwartet haben und auch die Leistungen in den einzelnen Spielen kann sich sehen lassen“, freute sich auch Trainer Günter Kramer.

Mittendrin im Kampf um den Klassenerhalt steckt dagegen die zweite Mannschaft. Gegen das hochkarätig besetzte Team des FC Bayern München, die mit den ehemaligen Bundesligaspielerinnen Csilla Batorfi und Gabi Kirschner antraten, waren die Lechtaler chancenlos. Den Ehrenpunkt zum 1:8 holte Pia Hallmann. Im zweiten Spiel reichte es immerhin zu einem Punktgewinn gegen den SV Schwarz-Weiß München. Dagmar Petersen, Pia Hallmann, Johanna Lutz und Eva Elstner holten die Punkte zum 7:7. Der Vorsprung auf die Abstiegsränge konnte damit auf drei Punkte vergrößert werden. (mmer)

Weiter ungeschlagen bleiben die Damen III, die in der Bezirksoberliga bei der SpVgg Langenneufnach II mit 8:1 erfolgreich waren. Dabei zeigten sich Jasmin Kandler, Martina Trieb, Petra Winter und Ute Bracke von ihrer besten Seite. Dem Tabellenzweiten TSV Aichach II haben die Damen IV in der Bezirksklasse A ein 5:5 abgeknöpft. Für die Pluszähler sorgten Paulina Irsigler, Karla Pfeiffer (je 2) und Kathrin Fitz. Ein 10:0-Kantersieg gelang den Mädchen II in der Bezirksoberliga beim SV Villenbach mit dem Trio Giuliane Beckert, Lea Heel, und Hannah Elstner.

Den Anschluss an die Spitzengruppe der Bezirksklasse A verpassten die Herren I durch eine schwer umkämpfte 5:9-Heimniederlage gegen den nervenstarken SV Ottmarshausen I. Nach drei Doppelniederlagen, jeweils nach fünf spannenden Sätzen, punkteten die Lechtaler in der weiter umkämpften Begegnung mit Simon Schuster 2, Günther Tutsch, Pia Hallmann und Sebastian Hartmann. Weiter aufwärts geht es mit den Herren II, die dem TSV Rehling I mit 9:3 das Nachsehen gaben. Erfolgreich waren das Sextett Peter Kragl, Thomas Miller, Christian Schenk, Marco Nussbauer, Roland Widmann und Christoph Specht. (mmer)

