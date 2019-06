00:02 Uhr

Hunde und Teufel meistern Hürden

Viel Spaß gab es beim Breitensport-Reittunrier in Thierhaupten. Bei der „Jump & Dog“-Prüfung musste zur Not die Hundeführerin mit dem Hund die Reiterin retten. Beim Kostümspringen (Bild rechts) legte Samira Meir als Teufel verkleidet einen höllischen Ritt hin.

Beim Breitensportturnier in Thierhaupten gehen Reiterinnen und Reiter mit und ohne Handicap gemeinsam über die Hindernisse. Warum man deshalb gerne draufzahlt

Auch dieses Jahr wurde das Breitensport-Reitturnier von Aktiven und Besuchern als die schönste und bestorganisierte WBO-Veranstaltung weit und breit gelobt. Von weit her kamen die jungen Reitsportler mit ihren Pferden und Ponys und fühlten sich sichtlich wohl. Hinter den Kulissen hatte die Turnierleiterin und Vorsitzende Hildegard Steiner mit ihrem Team natürlich alle Hände voll zu tun. Da viele Nachnennungen erst kurz vor den Prüfungen abgegeben wurden, war manchmal ein Spagat im Zeitablauf nötig. Für circa 400 Starts von Reitern aus ganz Schwaben hat sich die Mühe aber auf jeden Fall gelohnt.

Eine finanzielle Investition ist die Veranstaltung jedoch auch dieses Jahr gewesen. „Die Kosten übersteigen deutlich die niedrigen Startgeldeinnahmen“, so Vorsitzende Hildegard Steiner. „Aber es ist schön mitanzusehen, wenn Kinder und Jugendliche dann begeistert ihre Aufgaben reiten und sichtlichen Spaß daran haben.“

Über die hohe Beteiligung des gastgebenden Vereins bei seinen eigenen Mitgliedern freuten sich die Organisatoren besonders. Die meisten Platzierungen und Bestnoten konnten Samira Meir und Michaela Groß erzielen. Beide Mädchen begannen ihre „Reitsportkarriere im Ponyprojekt des Reitvereins“, das 2007 mit Anni Groß und Hildegard Steiner seinen Anfang nahm. Samira war von neun gerittenen Prüfungen neunmal platziert, darunter ein 1. Platz mit ihrem Pony Dali. Michaela Groß hat sich mehr der Dressur verschrieben. Bei fünf Prüfungen erreichte sie fünf vorderste Platzierungen, davon den Sieg in der Dressurprüfung Kl.E-LPO.

Fun Trail (lustige Geschicklichkeitsaufgaben), Jump and Run und Jump and Dog brachten den Teilnehmern einen Riesenspaß. Die Vielfalt dieser Veranstaltung begeisterte aber auch andere Disziplinen, wie Friesen und Barockpferdereiter aller Rassen und eine Qualifikation zum DFZ-Friesenpferde-Cup. Friesen. Im WBO-Präzisionsparcours (Labyrinth, Sackgasse, Mühle, Hohle Gasse) konnten Reiter und Reitanfänger, geführt oder alleine geritten, mit und ohne Handicap, gemeinsam teilnehmen.

Im Dressur-Wettbewerb lag vom gastgebenden Verein Michaela Groß mit Glorie auf Platz zwei. Im Reiter-WB-Schritt-Trab freute sich über Platz eins Antonia dos Santos Loureiro vom RFV Fischach. Auf dem zweiten Platz lag Elina Unger auf Flippi vom Ponyprojekt des Reitvereins Thierhaupten.

Bei der Dressurreiterprüfung (RE1) lag Samira Meir mit Dreamcatcher in der 1. Abt. auf Platz drei. In der zweiten Abteilung platzierten sich Michaela Groß und Mandy Kleber mit Novalis auf zweite Plätze. Im Stilspring-WB erreichte Kathrin Wiedenmann/Discovery den 2. Platz. Sina Emily Wilfer auf dem Ponyschimmelchen Frosty und Lenya Pohl auf Pony Bruzzi aus dem Heimatstall platzierten sich beim Allround-Präzisionsparcours auf die ersten Plätze. Viel Spaß gab es beim Jump and Run. Samira Meir legte eine gewohnt flotte Runde mit ihrem Pony Dali hin. Der Läufer hatte zu tun, das Tempo zu halten.

Bei der Dressurprüfung Kl. E-LPO konnte Michaela Groß auf Glorie den Sieg zu Hause behalten. Bei den Barockpferden – Dressur-WB A* Qualif.z.DFZ-Barockpferde-Cup siegte Justine Alexandra Franke/Lady vom RV Dillingen vor Astrid Brückle/Freitagabend (RFV Laugnatal/Kruichen). Beim Reiter-WB Schritt-Trab-Galopp konnte sich Anna Sophie Unger/Lyncort vom RFC Lützelburg über den Sieg freuen.

Der Jury fiel es nicht leicht, beim Ponyführzügel mit Kostüm das schönste auszuwählen. Laura Meir auf ihrem Zwergshetty Romy vertrat ganz das bayerische Gefühl. Lustig wurde es beim Fun Trail, wo Katharina Lang/Oala vom RF Gablingen glänzte. Auch in der Stilspring-WB-Kostüm gab es tolle Kostüme. Das „Teufelchen“ Samira Meir/Zöthen’s Dali erritt mit viel Power den ersten Platz. Bei der Jump and Dog rettete zur Not der Hundeführer mit seinem Hund die Lage der Reiterinnen. Mandy Kleber/Novalis als Dritte vertrat den RFV Thierhaupten.

Bis zum Schluss hielt die große Begeisterung bei den Besuchern an. Und noch einmal preschten die jungen Reitsportler bei der Standard-Spring-WB und zwei Abteilungen über den Außenplatz. Es siegte in der 1. Abt. Bettina Koschwitz/La Jolie vom RH Holzheim, gefolgt von Kathrin Wiedenmann/Discovery. (RFV Thierhaupten). In der zweiten Abteilung landete Samira Meir mit Dali auf dem zweiten Platz.

Auch die Fortgeschrittenen sorgten zuletzt für Erfolge. Bei der Mannschafts-Stilspringprüfung der Kl. A* auf dem Reitturnier in Zoltingen vertraten Ulrike Schmid auf Herzkönigin, Miriam Frey auf DJ 28, Julia Wiedemann auf Quintero und Kathrin Wiedenmann auf Discovery den Reitverein Thierhaupten und belegten den zweiten Platz hinter den Gastgebern. (hils)

