vor 25 Min.

Kantersieg bleibt aus

Der Tabellenerste FC Langweid trifft auf das Schlusslicht Gablingen. Warum das Ergebnis am Ende jedoch nicht so eindeutig wie erwartet ist

Von Brigitte Mellert

Tabellenerster gegen Tabellenletzter: Der FC Langweid blickt mit 19 Punkten Vorsprung in der Tabelle der Fußball-A-Klasse Nordwest auf den Lokalrivalen SV Gablingen hinab. Ein vermeintlich einfacher Kantersieg? Mitnichten. Die Gablinger ließen sich bis zum Schluss nicht unterkriegen und zeigten hartnäckig Widerstand – und schafften sogar den 2:1-Anschlusstreffer in letzter Minute.

Als Heimmannschaft empfing der FC Langweid seine Lokalrivalen aus Gablingen in feschen pinken Trikots – und bildeten einen Farbklecks an diesem trüben Sonntagnachmittag. Gleich zu Beginn zeigten sich die Langweider Spieler torgefährlich und tauchten immer wieder vor dem Gablinger Tor auf, dass gestern vom Spielertrainer Stefan Bergmeir gehütet wurde. Grund für die ungewöhnliche Aufstellung ist die Verletzung des Stammtorwarts Björn reich, der schon seit Wochen ausfällt. Auch auf Seiten der Langweider blieb der Spielertrainer Andreas Thoma nicht lange am Spielfeldrand: Nach zehn Minuten wurde er eingewechselt.

In der ersten Halbzeit vergaben die Gastgeber viele Torchancen: So endete ein Angriff in der 25. Minute von Spieler Dennis Lingenhoel, herausgearbeitet durch einen Querpass, rasch in den Händen des Gablinger Torwarts. Die Gäste wiederum reagierten schnell und konterten, schafften es aber meist nur bis zur Mittellinie oder schlossen den Angriff, wie in der 37. Minute, vor dem Langweider Tor unsauber ab.

Bis dahin hatten die Gablinger von den zurückhaltenden Gastgebern profitiert. In der 38. Minute brachte Spielertrainer Andreas Thoma dann aber nach einer Vorlage von Christian Angerbauer seine Mannschaft mit 1:0 in Führung.

In der zweiten Halbzeit agierten die Langweider aggressiver und hatten innerhalb weniger Minuten mehrere Torchancen. Eine gelungene Aktion zeigte Simon Strempfl, der im Zweikampf mit Thomas Buchart die Vorlage für Michael Seitz bot. Ebenso gelungen hielt allerdings Bergmeir den Ball und konnte so das 2:0 verhindern.

Die ausbleibende Dominanz der Gastgeber führte bei den rund 70 Zuschauern zu vereinzeltem Unmut: „Mensch, was macht’s denn ihr?“ oder „Heute tun sie sich schwer“ waren zwei der vielen Bewertungen vom Spielfeldrand. Für einen kurzen Aufschrei unter den Zuschauern sorgte Strempfl, als er während eines Eckstoßes die Verteidigung überraschte und beinahe mit der Hacke den Ball ins gegnerische Tor gebracht hätte.

Torgefährlich waren die Langweider die meiste Zeit über, scheiterten aber oft im Abschluss. Auch Christoph Werner, der sonst als Torgarant gilt, brachte seiner Mannschaft nicht den erhofften Vorsprung. Erst in der 65. Minute verwandelte Andreas Thoma eine Chance und schoss sein zweites Tor.

In der 90. Minute verkürzte Elias Schmid nach einem Lattenschuss auf 2:1. Eisern stemmten sich die Gablinger gegen die Angriffe der Gastgeber, spielten aber für einen Ausgleich zu oft am Tor vorbei.

Ihre fehlende Treffsicherheit zeigte sich übrigens schon beim Einspielen, als ein Ball nicht das Tor, aber das Auto der Reporterin traf.

FC Langweid: Welsch – Strempfl, Angerbauer, Junghänel, Albrecht, Seitz, Werner, Riegel, Lingenhoel, Schachinger, Reilich (Thoma, Gehret, Rausch).

SV Gablingen: Bergmeir – Buchart, Bender, Förg, Ruf, Vogl, Kiechl, Schmid, Grmoja, Yildirim Yilmaz, Eisensteger (Schön).

Tore: 1:0 Thoma (38.), 2:0 Thomas (78.), 2:1 Schmid (90.). – Schiedsrichter: Heinrich Mayer. – Zuschauer: 70.

