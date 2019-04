vor 59 Min.

Keine Tore im Gablinger Ortsderby

SV Gablingen muss sich gegen die Reserve des TSV Lützelburg mit einer Nullnummer begnügen

In der A-Klasse Nordwest kann der SV Ottmarshausen sein Acht-Punkte-Polster auf Verfolger VfL Westendorf (7:1 gegen SpVgg Bärenkeller II) weiter halten. Keine Tore gab es im Gablinger Derby zwischen dem SVG und dem TSV Lützelburg II.

(1:1). In der ersten Halbzeit egalisierten sich beide Mannschaften. Den Führungstreffer von Benjamin Keller (18.) glich Benedikt Surrer (28.) aus. In der zweiten Hälfte erhöhte Ottmarshausen den Druck und kam durch Jakob Hampel per Kopf (47.) sowie Daniel Milicevic (51.) zum 3:1. Marius Hackl setzte mit dem 4:1 den Schlusspunkt (85.). – Zuschauer 90. (um)

(1:1). Eine enttäuschende Leistung zeigte die zweite Mannschaft des TSV. Die Führung durch Eric Elze (14.) glich Kai Sturzenhecker aus (30.). Nach dem Seitenwechsel stellten die Gäste in kurzer Zeit auf 4:1 durch Tore von Christian Birthelmer (56.) und Tobias Hammerl (61./64.). Nach einer Gelb-Roten Karte für die Gäste (78.) konnte Ronny Alex auf 2:4 verkürzen (82.). Den Schlusspunkt setzte Sebastian Lauster (90.+5). – Zuschauer 30. (mv)

(1:1). Die TSV-Reserve verlor gegen den Tabellennachbarn etwas unglücklich. Nach der frühen Führung durch Martin Hauser (9.) gelang Sebastian Dehm noch vor der Pause der Ausgleich (38.). Die abermalige TSV-Führung per Elfmeter durch Paul Fahrner (65.) konnte Andreas Thoma (71.) erneut ausgleichen. Nachdem beide Mannschaften je zwei hochkarätige Chancen ausließen, gelang Patrick Reilich mit einem satten Schuss der Siegtreffer (78.). – Zuschauer 40. (maku)

. Im Ortsderby konnte die Heimelf ihre Torchancen in der ersten Hälfte nicht nutzen. In der zweiten Hälfte stellte die Heimelf das Fußballspielen ein. Die Gäste hatten jetzt die ein oder andere Möglichkeit, konnte diese aber nicht verwerten. Somit blieb es beim gerechten 0:0. – Zuschauer 80. (sp)

(1:0). Der VfL zeigte über 90 Minuten eine konzentrierte Leistung. Zur Halbzeit führte man mit 1:0 (36./Florian Bobinger). Nach dem Seitenwechsel zeigten sich die Grün-Weißen vor dem Tor dann sehr zielstrebig und schraubten binnen 20 Minuten das Ergebnis auf 7:1. Die Tore erzielten Sebastian Schnell (70.), Maximilian Storzer (74./77.), Marco Liess (81.) und erneut Bobinger (86.). Den Ehrentreffer erzielten die Gäste (74.) mit ihrer einzigen Chance. – Zuschauer 100. (mr-)

(2:0). Täfertingen nutzte einen Doppelschlag kurz vor Ende der ersten Halbzeit, um mit einer 2:0-Führung in die Kabine zu gehen – die Torschützen waren Stefan Puhlmann und Josip Pavela. Nach dem Wechsel kamen die Gäste zum Anschlusstreffer durch Julian Kaiser (47.). Täfertingen kam durch weitere Tore von Tolga Güclü (70.) und Moses Tandu (85.) zum verdienten Heimsieg. – Zuschauer 20. (AL)

(0:2). Biberbach ging durch Alexander Komor (13.), ein Eigentor von Philipp Mayer (45.) und Sebastian Sinninger 0:3 in Führung (65.). Philipp Mayer verkürzte zwar noch auf 1:3 (76.), den Schlusspunkt setzten jedoch Matthias Langkait (88.). – Zuschauer30.

