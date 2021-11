Kreisklasse Nordwest

12:45 Uhr

Drei Rote Karten in Foret

Plus Im Duell gegen Neusäß II geht es hoch her. Spitzenreiter verwandelt 0:2-Rückstand in einen Sieg

Trotz eines 0:2-Rückstands kam Tabellenführer TSV Leitershofen noch zu einem 3:2-Sieg beim TSV Welden. Die Almkicker vergrößerten damit ihren Vorsprung, weil Verfolger TSV Täfertingen spielfrei war und die SpVgg Bärenkeller gegen den TSV Lützelburg mit 2:4 die Segel streichen musste. Drei Rote Karten gab es beim Match VfR Foret gegen den TSV Neusäß II (3:1).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen