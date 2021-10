Marco Spengler schießt Ottmarshausen zum Sieg

Drei Treffer beim 5:2 gegen den VfR Foret. SpVgg Auerbach dreht 0:2-Rückstand zum 3:2

Der TSV Leitershofen hat mit einem 5:0-Derbysieg gegen die TSG Stadtbergen (siehe „Spiel der Woche“) die spielfreie SpVgg Bärenkeller überholt und sich an die Spitze der Kreisklasse Nordwest gesetzt. Weiter im Flow bleibt der TSV Diedorf mit einem 3:2-Sieg beim TSV Welden. Mit einem tollen mannschaftlichen Einsatz und Wille drehte die SpVgg Auerbach einen 0:2-Rückstand gegen den TSV Neusäß II noch in einen 3:2-Heimerfolg. Drei Treffer von Marco Spengler verhalfen dem SV Ottmarshausen zum 5:2-Sieg gegen den VfR Foret.

SV Ottmarshausen – VfR Foret 5:2 (1:1). Zunächst tat sich die spielerisch überlegene Heimelf schwer mit der robusten Gangart der Gäste. Trotz guter Gelegenheiten sprang nur ein Tor durch Marco Spengler (15.) heraus. Seckin Gökhan egalisierte umgehend durch einen sehenswerten Kopfballtreffer (16.). In der zweiten Halbzeit konnte Ottmarshausen die spielerische und technische Überlegenheit auf den Platz bringen. So entstand auch das 2:1 durch ein Eigentor per Kopf (60.). Marco Spengler erzielte nach eindrucksvollem Alleingang das 3:1 (63.) und staubte zum 4:1 (70.) ab. Bei den Gästen lagen nun die Nerven blank, was nicht nur zu einem Platzverweis des Torschützen Seckin Gökhan (80./Gelb-Rot), sondern auch zu einem Abwehrfehler in der 85. Minute führte. Dabei brachte der Torhüter der Gäste zwar den allein auf das Tor zulaufenden Dennis Krippner und sich selbst zu Fall, doch der Ball trudelte hinter ihm ins Tor. Den Endstand besorgte Gökhan Basalan (90./Foulelfmeter).– Zuschauer:75. (uma)

TSV Lützelburg – TSV Steppach 1:2 (1:0). Die ersatzgeschwächte Heimelf legte gleich mit Vollgas los und erzielte durch Moritz Grieshaber nach drei Minuten die 1:0-Führung. Nur 180 Sekunden später visierte Julian Pettendorfer die Querlatte an. Ein 30-Meter-Distanzschuss von Fabian Thoma verfehlte nur knapp sein Ziel (36.). Nach 64 Minuten rettete der Gästekeeper Corbinian Rehm im letzten Moment vor Moritz Grieshaber nach toller Vorarbeit von Florian Kamissek. Furkan Tabukcu konnte zum 1:1 ausgleichen (66.). Die Feldüberlegenheit der Gäste in Durchgang zwei konnte Kevin Nagler noch zum Siegtreffer (82.) nutzen. – Zuschauer: 66. (bph)

TSV Welden – TSV Diedorf 2:3 (0:2). Bereits in der Anfangsphase gingen die Gäste durch Maximilian Mayer in Führung (11.). In der Folge blieb das Spiel relativ chancenarm. Es dauerte bis kurz vor dem Pausenpfiff, als sich Diedorf sehenswert durch die Weldener Abwehrreihe kombinierte und durch Andre Köllmer auf 2:0 erhöhte. Ganz anders das Bild nach der Pause, als Welden wie verwandelt aus der Kabine kam und zunächst aufdrehte. Innerhalb von drei Minuten konnten die Mannen vom Theklaberg zum 2:2 ausgleichen. Den Anschluss erzielte Torjäger Michal Durica und kurz darauf schob Dennis Bader den Ball nach einem Diedorfer Abwehrfehler lässig in die Maschen (46. und 49.). Auch danach ging es weiter hin und her. Nach einem Foul im Strafraum eroberte Tobias Janetschek in der 65. Minute die Führung für Diedorf zurück, indem er den Weldener Keeper beim fälligen Strafstoß verlud. Im Anschluss schaffte es Welden nicht, die Chancen mit letzter Konsequenz zu Ende zu spielen. – Zuschauer: 93. (weld)

SpVgg Auerbach/Streitheim – TSV Neusäß II 3:2 (0:2). Zunächst zeigten sich die Gäste vor dem Tor eiskalt und gingen durch den Doppelpack von Gabriele Grieco mit 2:0 in Front (24./31.). Diese Kaltschnäuzigkeit fehlte Heimstürmer Ansumana Sankareh, der gleich dreimal das Tor äußerst knapp verfehlte. Nach dem Wechsel schnürte die Heimelf die Gäste regelrecht ein und die logische Folge war das 1:2 durch Alexander Scheurer per Kopf (55.), sowie kurze Zeit später der verdiente Ausgleich durch Michael Furnier (68.). Doch damit gab sich die SpVgg nicht zufrieden. Konnte Gästekeeper Antonio Grieco gegen Ansumana Sankareh noch parieren, so musste er kurz vor Ende doch noch zum dritten Mal hinter sich greifen. Nach schöner Vorarbeit von Alexander Scheurer gelang Julian Demharter der viel umjubelte Siegtreffer (89.). – Zuschauer: 60. (mira)

SV Wörleschwang – TSV Täfertingen 2:3 (0:1). Täfertingen erspielte sich zur ersten Halbzeit ein Übergewicht und kam durch Safak Cetinkaya (40.) zur verdienten Führung. Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit wirkte der TSV frischer und erhöhte durch Fabio Martens (46.). Die Gastgeber zeigten sich jedoch nur kurz getroffen, kamen nun deutlich besser ins Spiel. So war es Joker Patrick Pecher, der eine Flanke von Maximilian Demharter zum Anschluss per Kopf einnetzte (68.). Kurz darauf kam Alexander Braun in der Rückwärtsbewegung dem Gästekeeper Simic in die Quere und musste den Platz mit Gelb-Rot verlassen. Der SVW gab sich allerdings nicht auf und kam durch Philip Scherer in der 78. Minute nach Eckball von Benedikt Götz ebenfalls per Kopf zum 2:2. Auch der Gast gab nicht auf: Fabio Martens schoss den TSV wieder zurück auf die Siegerstraße (88.). – Zuschauer: 128. (kw-)