Kreisklasse Nordwest

Remiskönige machen wieder nur halbe Sachen

Plus VfR Foret zum achten Mal unentschieden. TSV Leitershofen seit zehn Spielen ungeschlagen

„Oops I did it again!“ Der Songtitel von Britney Spears ist passend zum achten Remis des VfR Foret in dieser Saison. Zustande gekommen beim 1:1 beim TSV Lützelburg. Nicht mehr aufzuhalten ist an der Tabellenspitze der TSV Leitershofen, der gegen den TSV Diedorf zu einem 4:0-Sieg kam. Auf den Fersen bleibt dem Spitzenreiter der TSV Täfertingen mit einem 2:1 gegen den TSV Welden.

