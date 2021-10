Zwei Kantersiege innerhalb von drei Tagen

Plus Der TSV Diedorf legt nach einem 6:0 ein 6:1 nach und tanzt damit aus der Reihe, weil ansonsten gleich drei Spiele als torlose Nullnummern enden

Gleich drei Nullnummern gab es in der Fußball-Kreisklasse Nordwest. Dadurch büßten die Spitzenteams TSV Leitershofen, TSV Täfertingen und TSV Steppach Punkte ein. Aus der Reihe tanzte der TSV Diedorf, der nach dem 6:1 im Nachholspiel gegen den TSV Neusäß II nur drei Tage später einen 6:0-Sieg gegen den SV Wörleschwang feierte.