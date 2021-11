Wilde Derbys zum Rückrundenstart

Plus Mit einem Sieg im Spitzenspiel beim TSV Dinkelscherben könnte der TSV Neusäß das Meisterschaftsrennen wieder spannend machen. FC Emersacker sucht schon nach dem berühmten Strohhalm

Schöner kann der Start in eine Rückrunde für einen Fußballfan nicht sein. Alle sechs Teams aus dem nordwestlichen Landkreis Augsburg treffen am 16. Spieltag mit teils brisanter Ausgangslage aufeinander. Mit einem Sieg im Spitzenspiel beim TSV Dinkelscherben könnte der TSV Neusäß das Meisterschaftsrennen wieder spannender machen.