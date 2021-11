Erleichterung beim SV Thierhaupten

Nach sieben Niederlagen in Folge gelingt ein 4:2-Erfolg gegen Rinnenthal

Aufatmen beim SV Thierhaupten. Nach sieben Niederlagen in Folge hat Trainer Georg Mayr mit seiner Mannschaft gegen den BC Rinnenthal einen verdienten 4:2-Sieg eingefahren und damit wichtige drei Punkte auf dem Weg aus dem Tabellenkeller der Kreisliga Ost geholt.

Von Beginn an agierten beide Teams auf Augenhöhe. Nach 21 Minuten kamen die Gastgeber zur ersten Chance des Spieles. Doch wie so oft in den vergangenen Wochen sollte es die Gäste sein, die als erste jubeln konnten. Nach einem Einwurf kam Jakob Seidl aus kurzer Distanz zum 0:1. Der SVT übernahm in der Folge mehr Spielanteile und glich durch Luis Tyroller, der von Neuzugang Sergej Scheifel bestens über die Diagonale bedient wurde, aus (38.).

Halbzeit zwei startet ähnlich und die Gäste gingen verdient mit einem direkt verwandelten Freistoß durch Michael Fuchs erneut in Führung. Doch nun übernahm der SVT zunehmend das Spiel und wurde für seine Arbeit belohnt. Nach einem Foul im Strafraum verwandelte der gefoulte Benjamin Ullmann den fälligen Strafstoß selbst zum 2:2 (77.).

Nachwuchsspieler Lukas Falk läutete dann den Sieg ein, als er sich in den gegnerischen Strafraum arbeitete und zum 3:2 einschob (87.). In der Nachspielzeit langte der BCR-Keeper zu beherzt zu und Benjamin Ullmann konnte mit dem zweiten Elfer des Tages den Sack zum 4:2 zu machen. (cm-)