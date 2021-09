Selbstloser Georg Mayr

Plus Für den Klassenerhalt würde der Trainer des SV Thierhaupten seinen Stuhl räumen

Es sind ehrliche und zugleich berührende Worte, die Thierhauptens Trainer Georg Mayr einige Tage nach der bitteren 2:7-Pleite gegen Bezirksliga-Absteiger TSV Friedberg in der Kreisliga Ost findet. „Natürlich stelle ich mir die Frage, ob ich der Richtige bin“, meint der 41-Jährige und stellt den Erfolg des SV Thierhaupten über alles: „Wenn einer sagt, räume deinen Posten, dafür halten wir aber die Klasse, dann mache ich das.“