Landesliga Südwest

11:21 Uhr

Bescheiden, aber nicht unterwürfig

Mit allen Mitteln hat sich der TSV Gersthofen zuletzt unter Flutlicht gegen Tabellenführer 1. FC Sonthofen gewehrt. Hier behauptet sich Oktay Yuvuz im Bodenkampf. Rechts Rudi Kine. Auch gegen den TSV Nördlingen will man zeigen, dass man mit Spitzenteams mithalten kann.

Plus Der TSV Gersthofen will gegen den Bayernliga-Absteiger TSV Nördlingen beweisen, dass die letzten Erfolge keine Eintagsfliegen waren

Von Oliver Reiser

Man mag es kaum glauben, aber am heutigen Freitagabend steht für die Fußballer des TSV Gersthofen bereits das letzte Heimspiel der Vorrunden der Landesliga-Saison 2021/22 an. Zu Gast in der Abenstein-Arena ist ab 19.30 Uhr der Bayernliga-Absteiger TSV Nördlingen, der sich momentan gemeinsam mit dem TSV Gilching und dem SC Ichenhausen auf Tabellenplatz zwei tummelt. Der TSV Gersthofen steht mit nur sechs Zählern weniger auf Rang sieben.

