Keine Geschenke für Ex-Coach

Gersthofens Gerhard Hildmann wird in Ehekirchen verabschiedet, muss aber eine Niederlage mitnehmen

Nach einem sensationellen Start mit drei Siegen in Folge in der ersten englischen Woche der Fußball-Landesliga Südwest setzte es für den Aufsteiger TSV Gersthofen nun die dritte Niederlage innerhalb einer Woche. Beim FC Ehekirchen, der seinen ersten Dreier in dieser Saison holte, verloren die Lechstädter mit 1:4.

Das Spiel begann wegen Unwetter mit zehn Minuten Verzögerung. Dann wurde zuerst Gersthofens Trainer Gerhard Hildmann von seinem Ex-Verein verabschiedet, da man beim FCE aufgrund der abgebrochenen Coronasaison nicht mehr dazu kam.

Das Spiel begann gleich recht gut für das Heimteam. Bereits nach zwei Minuten tauchte Chris Hollinger allein vor Dennis Ortner auf, der super parierte. Ein paar Zeigerumdrehungen später köpfte Hollinger nach einer Ecke knapp am Gehäuse vorbei. Nach 15 Minuten das erste offensive Lebenszeichen der Gäste. Ibrahim Neziri zog aus 18 Metern ab. Kein Problem für Schlussmann Lenk. Eine Direktabnahme von Rutkowski hielt wieder Ortner.

Nach 35 Minuten der Schock für das Heimteam. Simon Achatz zog aus 23 Metern ab, sein abgefälschter Schuss ging unhaltbar für Lenk zum 0:1 ins Tor.

In der zweiten Halbzeit spielte sich der FC Eehekirchen in einem Rausch. In der 46 Minute flankt David Pickard auf Michael Panknin. Keeper Ortner konnte gerade noch klären, doch Julian Hollinger reagiert am schnellsten und glich aus. Ehekirchen wurde nun immer stärker: Matthias Rutkowski setzte sich rechts durch und findet in der Mitte Chris Hollinger, der trocken zur Führung versenkte.

In der 56. Minute fiel das „Tor des Jahres“ in Ehekirchen. Ein Freistoß von Michael Panknin versenkte Matthias Rutkowski mit einen Skorpion-Kick an die Unterlatte im Tor. Noch während die Tormusik lief, schickte Schaller Chris Hollinger die linke Seite hoch, der fand in der Mitte den mitgelaufen David Pickard, der auf 4:1 stellt.

Danach wurde es ruhiger im Spiel. Gersthofen kam noch zu zwei Möglichkeiten. Nach schöner Vorarbeit von Nico Baumeister verfehlte in der Mitte der eingewechselte Safet Konakovic den Ball freistehend. Ein Paar Minuten später tauchte nochmals Neuzugang Konakovic frei vor Lenk auf, jedoch war der Winkel zu spitz und der Ehekirchener Keeper blieb Sieger.

FC Ehekirchen: Lenk, Labus, Schaller (78. Seitle), Schröttle, Panknin, Hollinger (86. Füger), Rutkowski, Avdic, Müller, Hollinger, Pickhard (67. Spieler).

TSV Gersthofen: Ortner, Durner (75. Rosner), Gai, Hildmann (85. Hampel), Yavuz, Lux (78. Göttler), Neziri, Yavuz, Achatz (62. Konakovic), Baumeister, Secgin (68. Lippe).

Tore: 0:1 Achatz (36.), 1:1 Hollinger (47.), 2:1 Hollinger (53.), 3:1 Rutkowski (56.), 4:1 Pickhard (58.). – Schiedsrichter: Schubert - Zuschauer: 150