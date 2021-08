Landesliga Südwest

11:21 Uhr

Mit der letzten Faser dagegen halten

Mehr körperliche Bereitschaft wünscht sich Gersthofens Trainer Gerhard Hildmann von seiner Mannschaft, wenn Kapitän Okan Yavuz (rechts) und seine Kameraden am Freitagabend den VfB Durach erwarten.

Plus Beim TSV Gersthofen war Trainer Gerhard Hildmann zuletzt über die mangelnde körperliche Bereitschaft enttäuscht. Das soll sich gegen Durach ändern

Von Oliver Reiser

Die Fußball-Landesliga Südwest macht nach wie vor einen sehr ausgeglichenen Eindruck. Ein Gundelfingen (oben) oder Kaufbeuren (unten) wie im abgelaufenen Spieljahr 2019/21 scheint es nicht zu geben. So trennen den mit drei Siegen gestarteten TSV Gersthofen auf Platz sieben vor dem Aufeinandertreffen mit dem Drittletzten des Klassements, dem VfB Durach, nur vier Punkte. Ebenso viele, wie vom Tabellendritten SC Ichenhausen. Ein ganz wichtiges Spiel also, das an diesem Freitagabend (Anpfiff 19.30 Uhr) auf dem Plan steht.

