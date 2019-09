vor 56 Min.

Langweid holt auf

Partie gegen Biberbach gedreht: jetzt Platz zwei

Erste Niederlage nach vier Siegen für den Tabellenführer aus Wörleschwang zu Hause gegen den SV Adelsried. Trotz des 1:2 bleibt Wörleschwang aber an der Tabellenspitze. Neuer Zweiter ist nur der FC Langweid, der sein Spiel gegen Biberbach drehen konnte und am Ende 4:3 gewann.

(1:1). Die Hausherren mussten gegen den Kreisklassen-Absteiger auf ihren Stammtorhüter verzichten. In der neunten Minute war es Dennis Förg, der zum 1:0 für den SVG einschob. In der 42. Minute erzielte Julian Göddert das 1:1. In der zweiten Halbzeit hatten beide Mannschaften ihre Chancen. Einen langen Ball klärte der Gablinger Ersatzkeeper Patrick Lottes in der 78. Minute zum 1:2 ins eigene Tor. – Zuschauer: 120. (SP)

(2:1). Der VfL ging gegen die kräftig kreisligaverstärkten Gäste nach sieben Minuten durch einen Strafstoß (Moritz Lichtenberger) in Führung. Nach 26 Minuten verwandelte Eric Elze einen Freistoß zum 1:1. Mit dem Pausenpfiff traf Nico Cavalliere zum 2:1. In der zweiten Halbzeit gab die Heimmannschaft viele gute Möglichkeiten. So kamen die Gäste durch einen äußerst schmeichelhaften Elfmeter zum glücklichen Ausgleich durch Elze (85.). - Zuschauer: 100. (mr-)

(1:1). Die Gäste gingen bereits in der elften Minute durch Topstürmer Julien Jaremkow in Führung. Kurz darauf konnte Stephan Donderer mit einem sehenswerten Freistoß ausgleichen (16.). Im Folgenden plätscherte das Spiel etwas vor sich hin. Durch einen unglücklichen Befreiungsschlag kam es dann, wie es kommen musste. Markus Dietrich schoss seinen Gegenspieler so unglücklich ab, dass der Ball direkt in den Maschen landete. – Zuschauer: 53 (juch)

(0:1). In einem Spiel auf Augenhöhe nutzte der SV Adelsried zwei individuelle Fehler des SV Wörleschwang. So gingen die Gäste in der ersten Halbzeit durch Julian Henkel in Führung und erhöhten kurz vor Ende durch Tobias Kosten (86.). Am Ende konnte Kilian Hirle (90.) zwar noch zum 1:2 anschließen, aber mehr ging nicht mehr. Nach vier Siegen war das die erste Niederlage für Wörleschwang. – Zuschauer: 80. (kame)

(2:0). Einen ungefährdeten Heimsieg fuhr der SV Nordendorf gegen die Reserve aus Auerbach-Streitheim ein. In Thomas Chirila (15.), Christian Birthelmer (30.), Martin Schönberger (49.), Sebastian Lauster (65.) und Manuel Schulz (75.) konnten sich fünf verschiedene Spieler für Nordendorf in die Torschützenliste eintragen. Mit einem Elfmeter, den Jonas Trawin verwandelte, kam Auerbach noch zu einem Ehrentreffer (81.). – Zuschauer: 40. (AZ)

(1:2). In einer spannenden Partie hatte der FC Langweid das glücklichere Ende für sich. Die ersten 25 Minuten waren die Platzherren das bessere Team und gingen in der 29. Minute durch Christoph Werner verdient mit 1:0 in Führung. Die Gäste antworteten zwei Minuten später mit dem Ausgleich durch Fabian Meisinger, Sebastian Sinninger erhöhte kurz vor dem Seitenwechsel auf 1:2 für den SC Biberbach und traf zum 1:3 (53). Jetzt zeigte die Heimelf Moral. Lohn waren Treffer von Spielertrainer Andy Thoma (60.) und Kevin Albrecht (65.) zum 3:3. Das Tor des Tages für den FC Langweid erzielte wieder Werner mit einem Volleyschuss in den Winkel. – Zuschauer: 60. (fiem)

