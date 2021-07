Stiastny wirft sich auf Platz eins

Mit 54,20 Meter im Diskuswurf übernimmt der 15-Jährige von der SpVgg Auerbach/Streitheim die Spitze in der deutschen Jahresbestenliste

Fast ein Jahr konnte die Mehrzahl der Leichtathleten der SpVgg Auerbach/Streitheim wegen Corona nicht an einem Wettbewerb teilnehmen. Während für die beiden BLV-Kaderathleten Angela Stockert und Tobias Stiastny die Saison schon vor einigen Wochen mit Wettkämpfen beginnen konnte, freute sich der größte Rest der Auerbacher auf das Max-Steger-Sportfest im Augsburger Rosenaustadion. So war für viele Athleten und auch Trainer diese Veranstaltung ein erster Leistungs- und Vergleichstest. Und die Trainer waren mit den Ergebnissen ihrer Schützlinge mehr als zufrieden.

Den Vogel schoss dabei wieder einmal der 15-jährige Tobias Stiastny ab. Vor dem Wettbewerb stand er in der aktuellen deutschen Diskus-Jahresbestenliste auf dem zweiten Rang, nach dem Wurfwettbewerb ist er in Deutschland wieder die Nummer eins. Mit 54,20 Meter übertraf er die bisherige Bestleistung von Nuka Driver vom MTV Heide um einen Zentimeter. Jetzt gehört er zum engsten Favoritenkreis bei den deutschen Meisterschaften, doch zu dieser brauchte er noch zusätzlich eine Qualifikation in einem Sprungwettbewerb. Im Weitsprung war diese auf 5,30 m festgesetzt, er sprang in Augsburg 5,35 Meter und ist somit in Hannover sicher dabei.

Ein großes Lauftalent über die Mittelstrecke wächst mit dem zwölfjährigen Maximilian Tauber heran, er gewann mit neuem Vereinsrekord von 2:26,85 Min. den 800-Meterlauf der M12 und ist nach der Leichtathletik-Datenbank ebenfalls zurzeit die Nummer eins in Deutschland. Persönliche Bestleistungen erreichten in M14 Laurin Prasser mit dem Speer und 33,66 m und gleichzeitig die Quali für die bayerische Meisterschaft, diese schaffte auch Moritz Möckl (M14) in 13,12 und Lukas Wiedemann (M15) in 12,40 Sekunden jeweils über 100 m. Hervorragende Resultate reichten für persönliche Rekorde von Sebastian Storm (M14) mit 4,68 m und Hannah Baier (W14) mit 4,31 m im Weitsprung und Annika Bschorr mit 7,27 m mit der Kugel in W15, sowie die 22,49 m von Lena Stadler in W14 mit dem Speer.

Nur um eine kleine Winzigkeit schrammten in der Jugend U18 Tim Mayländer und Laura Braun an der Qualifikation zur bayerischen Meisterschaft vorbei. Mayländer über 100 m in 11,99 und über 400 m in 56,49 Sek., Braun über 100 m in 13.88 Sek. Überzeugen konnten auch Sarah Stadler im Weitsprung mit 4,91 m, Annika Schußmann im Kugelstoßen mit 9,55 m, Rebecca Kuchenbaur im Speerwurf mit 23,85 m sowie Simon Kastner bei den Männern über 100 m in 11,66 Sek..

Im Augsburger Rosenaustadion konnten auch die Athleten des TSV Gersthofen überzeugen. So gewannen die Gersthofer (Michael Galgon, Thomas Galgon, Felix Lauer, Johannes Tremel) die 4x100-Meter- Staffel der Männer in ihrer Jahresbestzeit von 45,27 Sekunden. In toller Form präsentierte sich Maximilian Scheich. In der Altersklasse M15 gewann er den Weitsprung mit neuer persönlicher Bestleistung von 5,60 Metern. Damit verbesserte er sich um 38 Zentimeter. Scheich gewann auch das Kugelstoßen mit der neuen persönlichen Bestleistung von 12,17 Metern. Hier steigerte er sich um 1,06 Meter. Bei den Männern landete Johannes Tremel über die 200 Meter auf dem achten Platz.

Ella Schmucker von der LG ESV/Neusäß lief die 100 Meter der U18- Juniorinnen in 13,59 Sekunden und die 200 Meter in neuer persönlicher Bestzeit von 27,92 Sekunden. Da steigerte sich die 16-Jährige um 0,55 Sekunden.

Als Vorbereitung für die deutschen Mehrkampfmeisterschaften startete Angela Stockert außer Konkurrenz bei den oberbayerischen Meisterschaften in Erding. Über 100 m Hürden in 14,95 Sek. und mit der Kugel und 13,44 m war sie die Beste des gesamten Teilnehmerfeldes.

Dort war auch die für Stadtwerke München startende Luisa Tremel vertreten. Die Studentin, die weiter Mitglied des TSV Gersthofen ist, absolvierte ihren ersten Wettkampf nach der Schulteroperation und gewann den Hochsprung der U20-Juniorinnen mit 1,68 Meter. Im Speerwerfen wurde das 18-jährige Mehrkampftalent Zweite mit 41,32 Metern. „Nach meiner zehnmonatigen Pause bin mich mit dem Auftakt zufrieden. Hochsprung habe ich nur einmal trainiert. Schade ist, dass ich leider die U20 Europa- und Weltmeisterschaften verpassen muss. Bei der deutschen U20 Meisterschaft möchte ich aber starten,“ so Luisa Tremel. (koh/ref)