Mit Doppelschlag das Spiel gedreht

Welden behauptet sich gegen Foret. Leitershofen rutscht in Lützelburg aus

Tabellenführer FC Emersacker gelang ein souveräner 3:1-Heimsieg gegen die Meitinger Reserve und konnte damit seinen Vorsprung an der Spitze der Fußball-Kreisklasse Nordwest ausbauen. Federn lassen musste hingegen der Tabellendritte TSV Leitershofen, der eine 0:3–Niederlage beim TSV Lützelburg kassierte. Für Lützelburg war es endlich der erste Sieg nach dem Re-Start des Spielbetriebs. Abgesagt wurde die Partie SV Ottmarshausen gegen die SpVgg Bärenkeller.

(2:0). Im Duell des Tabellenführers und dem abstiegsbedrohten TSV spürte man von Anfang an, dass das Heimteam seinen Siegesanspruch geltend machen wollte. Hohes Pressing und viel Ballbesitz führten bereits nach vier Minuten zum ersten Tor von Goalgetter Olli Pelikan. Die Partie war bis zum Ende der ersten Halbzeit relativ zerfahren, sodass der Treffer zum 2:0 kurz vor dem Halbzeitpfiff etwas unerwartet kam. Simon Ohnheiser verwandelte den aus einem Foul an Manfred Müller resultierenden Elfmeter. Nicht weniger überraschend erzielte Andreas Hummel den Anschlusstreffer (47.), was den FCE aber kaum beeindruckte. Als dann wiederum Pelikan einen Eckball ins Tor köpfte (60.), war nicht nur das Spiel früh entschieden - gegen sich kaum mehr wehrende Gäste diktierte Emersacker bis zum Schluss das Geschehen. – Zuschauer: 96 (mzl)

(1:1). In den ersten Spielminuten hatten die Gäste klar die Oberhand. Nach dem frühen 0:1 in der 3. Spielminute durch Tolunay Bakar und einem Pfostentreffer in Minute 18 schaffte es Welden, langsam ins Spiel zu finden. Chancen aus dem Spiel heraus blieben zunächst allerdings ungenutzt und so brachte erst ein Foulelfmeter die Gastgeber wieder ins Spiel (33., Michal Durica). Kurz vor dem Halbzeitpfiff lenkte Thomas Holzheuer den Ball knapp über das Tor der Gäste und so gingen beide Teams mit jeweils einem Treffer in die Pause. Foret spielte ab der 49. Minute nur noch zu zehnt (Gelb-Rot Gökhan Basalan) und Welden erhöhte den Druck. Mit zwei Toren in Minute 74 (Fabian Ecker) und Minute 76 (Michal Durica) drehte die Heimmannschaft das Spiel. Souverän und ohne Foret gefährlich werden zu lassen, spielten die Weldener den Sieg nach Hause. – Zuschauer: 86. (weld)

(2:0). Der erste Sieg seit dem Re-Start war für die Ullmann-Schützlinge hochverdient. Nach einem Kamissek-Eckball besorgte Julian Scheben die 1:0-Führung (20.). Michele Muscillo schoss für seine Farben das 2:0 (32.). Nach dem Seitenwechsel wollten die Leitershofer das Spiel nochmals spannend machen und kamen mit mehr Druck aus der Kabine, ohne jedoch Erfolg zu ernten. Max Wieland hatte per Kopf die Chance zum Anschlusstreffer (57.). Die Gäste zwangen die Lützelburger zu permanentem Abwehrspiel und schnürten sie im eigenen Strafraum ein. Schlussmann Timo Lettrari sicherte die Null durch überragenden Einsatz und Reflexe. Mit vereinzelten Kontern blieben die Hausherren noch gefährlich, aber ohne Fortune. Beim letzten Eckball war auch Leitershofens Schlussmann Markus Wieland in den Strafraum aufgerückt, den Befreiungsschlag nahm Julian Scheben auf, lief alleine auf des Gegners Tor und zog kurz nach der Mittellinie ab, um den 3:0-Endstand zu sichern. – Zuschauer: 66. (bph)

(2:0). Klar und auch in dieser Höhe verdient gewann die SpVgg gegen das zweite Team aus Neusäß. Mitte der ersten Hälfte ging die Heimelf mit einem Doppelschlag in Führung. Nach Foul an Simon Huber verwandelte Dominik Demharter den fälligen Strafstoß in der 27. Minute zur Führung, die kurz darauf Stürmer Tomasz Gwizdz mit dem 2:0 ausbaute (31.). Gegen äußerst harmlose Gäste sorgte wiederum Tomasz Gwizdz nach schöner Vorarbeit von David Schönenberg gleich nach Wiederbeginn für die Entscheidung (47.). Nach dem 4:0 durch Michael Hemm in der 71. Minute erzielte Michael Furnier an seinem Geburtstag noch den Treffer zum 5:0-Kantersieg. (78.). Zuschauer: 50 (mira)

(1:1). Die erste Halbzeit der Partie war nicht nur im Ergebnis sondern auch in den Spielanteilen ausgeglichen. Tobias Janetschek bracht die Gäste in Führung (26.) und Hardy Noack glich kurz vor der Pause aus (44.). Wobei Richtung Pause eigentlich die Gäste dann das Heft in die Hand nahmen. Diedorf kam auch besser aus der Halbzeit als die Hausherren und ging wiederum in Führung durch ein Tor von Stefan Micheler (55.). Die Gäste waren in der Folge näher am 3:1 als Stadtbergen am Ausgleich. Doch 20 Minuten vor Schluss drehte Stadtbergen die Partie zu seinen Gunsten mit Toren von Hardy Noack (72./90.+4) und Dominik Nürnberger (83.) und ging am Ende verdient als Sieger vom Platz. – Zuschauer: 80. (AL)

