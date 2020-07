vor 51 Min.

Mit Nystroem auf Aufstiegskurs?

7:2-Erfolg gegen Luitpoldpark München ist der dritte Sieg in Folge für TC Gersthofen. Dazu hat auch ein Neuzugang beigetragen, der sich unter den Top 100 in Deutschland befindet

Die Tennis-Herren des TC Rot-Weiß Gersthofen feierten in ihrem ersten Heimspiel dieser Corona-Landesliga-Saison einen deutlichen 7:2-Sieg gegen die Münchener Konkurrenz vom Luitpoldpark. Nach nunmehr drei Spieltagen belegt das Team mit 6:0 Punkten ungeschlagen den zweiten Tabellenplatz. Dazu trugen erneut die beiden Neuzugänge Patrick Nystroem und Niklas Gesslein bei, die vom TC Bad Wörishofen gekommen waren, der seine Bayernliga-Mannschaft abgemeldet hatte.

Die Mannschaft war geschwächt durch den Ausfall des etatmäßigen Zweiers, Neuzugang Gabriel Huber aus Tirol, und des Stammspielers Tom Bittner aus der eigenen Jugend. Huber spielte am selben Tag in der österreichischen zweiten Liga ein wichtiges Match um den Aufstieg in die erste Liga, Bittner in Fürth das Halbfinale bei den bayerischen Jugendmeisterschaften U16. Trainer und Kapitän Milan Krivohlavek konnte verletzungsbedingt auch nicht spielen. So rückten Philipp Röder und Simon Pfiffer aus der zweiten Mannschaft ins Team.

Die Gersthofer starteten sehr gut, sowohl Maximilian Heinzel als auch Nicolas Santiago und Simon Pfiffer gewannen glatt in 2 Sätzen. So stand es nach der ersten Runde bereits 3:0. In der zweiten Runde mussten nun die beiden Neuzugänge Patrick Nystroem und Niklas Gesslein und Philip Röder ran.

Der mehrfache schwäbische Meister Patrick Nystroem, der zu den Top 100 in Deutschland zählt, ging leicht angeschlagen ins Match und hatte im Spitzeneinzel das Pech, dass sein Gegner einen Sahnetag erwischte. Ihm gelang wirklich alles, Der 25-jährige Nystroem war am Ende chancenlos und unterlag in zwei Sätzen. Gesslein ließ hingegen seinem Gegner keine Chance und gewann glatt. Philip Röder aus der eigenen Jugend verlor am Ende knapp im Match-Tiebreak. So war die Begegnung mit 4:2 nach den Einzeln noch nicht entschieden, mindestens ein Doppel musste noch gewonnen werden. Das Spitzendoppel Nystroem/Heinzel ließ dann auch gar keinen Zweifel aufkommen, wer Chef im Ring war. Souverän machten sie mit 6:4, 6:2 den Deckel drauf.

Auch die beiden anderen Duos, Gesslein/Santiago und Röder/Pfiffer, gewannen ihre Partien und machten das 7:2 für die weiterhin ungeschlagenen Gersthofer perfekt. Zum vermutlichen Showdown um den Gruppensieg kommt es am Sonntag, 26. Juli, beim derzeitigen Tabellenführer STK Garching (8:0 Punkte). Am Sonntag, 2. August, wird die Saison dann mit dem Heimspiel den TC Gauting abgeschlossen.

Obwohl die Herren II zwei Stammspieler an die Erste abgeben mussten, hätte es zu Hause gegen den TC Krumbach beinahe zum Sieg gereicht. Marco Ortwein und Lucas Rab konnten ihre Partien gewinnen, die restlichen vier Einzel gingen jedoch an die Gäste. Denkbar unglücklich aus Gersthofer Sicht war die knappe Niederlage im Spitzeneinzel von Trainer Miklos Rajda. Im Match-Tiebreak konnte er zwei Matchbälle nicht verwerten und unterlag am Ende mit 9:11. Ähnlich knapp ging es im Spitzen-Doppel zu, in dem Rajda/Riess zweimal knapp im Tiebreak unterlagen. Nach dem 4:5 belegt man in der BK1 mit 4:2 Punkten den dritten Platz.

Die Herren IV gewannen ihr Heimspiel gegen TC Mertingen III mit 5:1, die Damen III unterlagen gegen SSV Höchstädt mit 1:5. Nachdem vor einigen Wochen bereits das Hinspiel mit 6:3 gewonnen worden war, legten die Herren 50 um Mannschaftskapitän Uwe Kahl im Rückspiel gegen den TC Mertingen nochmals eine Schippe drauf und gewannen gar mit 7:2. Nun ist man mit 8:0 Punkten souveräner Tabellenführer. (hh-, oli)

