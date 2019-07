vor 36 Min.

Nicht alle sind in Festlaune

Maximilian Repasky (am Ball) brachte den TSV Fischach beim 2:1-Sieg in Lützelburg mit einem direkten Freistoß in Führung.

Dinkelscherben mit Siebener-Pack, TSV Lützelburg mit Sieg und Niederlage

Relativ wenig Testspiele standen am vergangene Wochenende auf dem Plan. Vielleicht lag es daran, dass die Bezirksligisten schon mit den Punktspielen begannen und sich der Rest der Kicker erst mal auf die anstehenden Ferien freute. In Festlaune präsentierte sich der TSV Dinkelscherben, der beim 7:2-Sieg in Rinnenthal zum zweiten Mal hintereinander sieben Treffer erzielte.

(2:2). In der ersten Halbzeit war das Spiel noch ausgeglichen, mit dem Unterschied, dass Dinkelscherben seine Chance eiskalt nutzte und Rinnenthal seine kläglich vergab. In Halbzeit zwei schwanden dann aufseiten der Heimmannschaft ein wenig die Kräfte und so durfte Dinkelscherben das Ergebnis noch auf 7:2 erhöhen. Thomas Kubina (3), Josef Kastner (2), Julian Kania und Alexander Brecheisen teilten sich die Torausbeute.

(0:2). Danijel Milicevic und Stefan Fixle brachten die Gäste 2:0 in Front, Für Baiershofen traf Sergej Schmidt (85.).

(2:0). Simon Haunstetter (2) und Julien Jaremkow trafen für die Hausherren zum klaren Sieg.

(0:0). Matthias Buckow und Selcuk Yildiz trafen ins richtige Netz, Fabian Hampel unterlief ein Eigentor.

(0:1). TSV-Coach Christian Ullmann stand nur eine Rumpftruppe zur Verfügung, da etliche Stammkräfte verhindert waren. Trotzdem verkaufte sich das Team gut und geriet nur durch einen direkt verwandelten Freistoß von Maximilian Repasky mit 0:1 in Rückstand (31.). Michael Hertle glich nach 48 Minuten aus. Simon Peter markierte den Siegtreffer (61.). (bph)

(2:1). Ein Dreierpack von Michael Schubert sowie Treffer von Daniel Ullmann und Oliver Pelikan bescherten dem FCE den Sieg.

1:0). Ehe TSV-Neuzugang Ali Koschnaf per Freis,toß das 1:0 erzielte (28.), verhinderte Heimkeeper Johannes Gump einen Rückstand. Im zweiten Abschnitt ging es Schlag auf Schlag: Nach dem 2:0 durch Kevin Keller (61.) stellten Ricky Richter (63.) und Danijel Milicevic (64.) auf 2:2. Auch die erneute TSV-Führung durch Koschnaf (73.) konterten Sebastian Kölbl (78.) und Milicevic (85.) zum glücklichen 4:3-Erfolg für den SVO. (edi)

(3:1). In einer einseitigen Begegnung behielt der SVA die Oberhand. Für die Heimelf trafen Tobias Korsten (5. und 25.), Michael Stegmüller (40.) und Marius Henkel (60.), für die Gäste Julius Tudorie. (es)

(3:1) Gegen den gleichklassigen Gegner gab es einen verdienten Testspielsieg. Mit einem Doppelschlag durch Manuel Kaiser und Michael Furnier ging die Heimelf mit 2:0 in Führung (7./10.), ehe Erkan Koz der Anschlusstreffer gelang. Wiederum Michael Furnier sorgte noch vor dem Wechsel für das 3:1 (40.). In der 82. Minute erhöhte Christian Herr auf 4:1. Per Handelfmeter erzielte Binali Arslan mit dem Schlusspfiff den 4:2-Endstand. (mira)

(0:2). Fabian Zimmermann 82), Max Wieland und Artur Michel trafen für die Almkicker beim ersten Sieg in der Vorbereitung.

0:0). Erst nach dem Wechsel fielen die Tore. Der eingewechselte Meshur Basholli (3) und Pierre Winatschek waren die Täfertinger Torschützen.

(2:1). Beide Mannschaften spielten mit offenem Visier. Für Horgaus zweite Garnitur trafen Severin Blochum, Thomas Martinek und Andre Zupur. Kurz vor Schluss musste Rinnenthals Birkmeier nach einer Notbremse mit Rot vom Platz.

(2:2). Nach der schnellen Gästeführung von Stefan Dax (3.) besorgte Kapitän Johannes Heinrichs per Kopf das 1:1 (27.). Florian Kamissek war kaum zu halten, visierte den Außenpfosten (36.) an und wurde im Strafraum gefoult. Den fälligen Elfmeter verwandelte Michael Hertle. Noch vor dem Wechsel glich Martin Ächter aus. Ein schöner Treffer zum 3:2 gelang Florian Kamissek aus der Drehung (49.). Den erneuten Ausgleich besorgte Rainer Lohwasser (54.), den Siegtreffer Johannes Heinrichs (88.). (phb)

