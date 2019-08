vor 25 Min.

Nicht auf die leichte Schulter nehmen

Aystettens Trainer Marco Löring warnt vor Schlusslicht SV Stöttwang

Auf dem Papier erwartet den Landesliga-Absteiger SV Cosmos Aystetten am siebten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Süd eine glasklare Angelegenheit. Die Mannschaft von Macro Löring muss zu Aufsteiger und Tabellenschlusslicht SV Stöttwang, der mit 3:23 Toren und null Punkten in der Liga noch keinen Fuß in die Tür brachte. „Es ist trotzdem wichtig, dass wir uns weiterhin auf uns konzentrieren“, appelliert der 37-Jährige, erhofft sich im Allgäu diesmal aber ein weniger nervenaufreibendes Spiel. Löring: „Das Spiel gegen Kaufering (1:0) war bereits das vierte Spiel, das wir hätten früher und deutlicher für uns entscheiden müssen.“ Auch wenn die Cosmonauten aus den letzten vier Spielen stolze zehn Zähler geholt haben, will Löring seine Elf für den vermeintlich schwachen Gegner sensibilisieren. „Es war wichtig für uns, dass wir endlich die Punkte geholt haben. Wollen wir oben dran bleiben, müssen wir immer weitermachen und dem Gegner aus Stöttwang höchsten Respekt entgegenbringen und auch dort Vollgas geben“, erklärt der Ex-Profi.

Bis auf Mijailovic Dejan und Keeper Valentin Coca kann Aystetten erstmals seit Saisonbeginn wieder auf 19 Männer zurückgreifen. (vra)

