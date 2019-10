vor 47 Min.

Noch ein Patzer, weg vom Pflaster

Aystetten stehen richtungsweisende Tage bevor

Dass die Konkurrenz nicht schläft, wird derzeit in der Fußball-Bezirksliga Süd deutlich. Gleich sechs Teams marschieren beinahe im Gleichschritt in Richtung Landesliga – darunter auch der SV Cosmos Aystetten. Vor der Englischen Woche und den Spielen gegen die direkte Konkurrenz TV Bad Grönenbach (Do., 15 Uhr) und bei Türkgücü Königsbrunn (So., 15 Uhr) warnt Trainer Marko Löring vor Nachlässigkeit.

„Auf uns warten extrem wichtige Wochen“, stellt Löring klar und warnt: „Wenn wir jetzt noch einmal patzen sollten, haben wir ein Problem.“ Denn die Konkurrenz in der Südstaffel ist in diesem Jahr enorm. Kaum einer der ersten sechs Teams leistet sich Ausrutscher. Wundern tut dies den Ex-Profi aber nicht. „Dass es in der Spitze eine ganz enge Nummer wird und es vier, fünf Mannschaften gibt, die oben mitspielen, hatte ich mir schon gedacht“, sieht Löring auch einen gewissen Reiz in der Leistungsdichte der Liga.

Stolpern könnte der Landesliga-Absteiger vor allem beim SV Türkgücü Königsbrunn. Der Tabellendritte verfügt nicht nur über extreme Disziplin und offensive Qualitäten, sondern auch über eine hervorragende Defensive. Mit lediglich fünf Gegentreffern aus elf Spielen stellt Königsbrunn mit Abstand die beste Abwehr der Liga. „Ich hätte nicht erwartet, dass sie so viel Disziplin im Tank haben. Sie haben sich in den letzten Wochen sehr stabilisiert. Da erwartet uns einiges“, erklärt Löring.

Personell sieht es nach dem Horror-Wochenende gegen den TSV Haunstetten mit nur elf Feldspielern wieder deutlich besser aus. Thomas Hanselka, Daniel Michl, Maximilian Köhler und Paul Zeller sind wieder an Bord. (vra)

