Nur der Corona-Test soll negativ sein

Die Frauen des TTC Langweid starten positiv in die Saison der 2. Bundesliga

Von Oliver Reiser

Nur weil andere Teams zurückgezogen haben oder nicht aufsteigen wollten, konnten die Tischtennis-Frauen des TTC Langweid in der 2. Bundesliga verbleiben. „Nun sind wir deutlich stärker als letztes Jahr“, sagt Spielertrainerin Cennet Durgun, die am Donnerstagabend erstmals ihre komplette, international besetzte Truppe um sich scharen konnte: Neuzugang Charlotte Bardsley aus England, Nathaly Paredes (Ecuador), Loan Le ( Italien) und Vitalija Venckute (Litauen) absolvierten vor dem ersten Ballwechsel zunächst einmal einen Corona-Speed-Check, bevor sie mit Altmeisterin Csilla Batorfi an den Tisch traten. Außerdem hätten sie ohne diesen Test auch nicht die gemeinsame Unterkunft in Achsheim beziehen dürfen. Der Corona-Test war negativ, der Auftakt soll nun positiv gestaltet werden: Mit einem vorgezogenen Heimspiel gegen die Füchse Berlin starten die Langweider Tischtennis-Ladys am heutigen Samstag um 17 Uhr in die neue Saison.

Exakt ein halbes Jahr ist es also her, dass sich der Tischtennis-Verband gezwungen sah, wegen Corona die Punktspielsaison vorzeitig zu beenden. Nun erlaubt die Politik einen Neustart – was nicht bei allen Vereinen ungeteilte Zustimmung findet. Denn es gelten nach wie vor spürbare Einschränkungen. Die meisten Diskussionen drehen sich dabei um die Maskenpflicht für alle, die nicht am Tisch stehen, und dass grundsätzlich 1,5 Meter Abstand eingehalten werden müssen. Nicht überall wird dieses Problem so charmant gelöst, wie im Jugendtraining des TTC Langweid. Als Trainerin Barbara Jungbauer die Kinder nochmals an die Abstandsregeln erinnerte, fragten die 11-jährigen Zwillinge Alex und Max: „Gilt das eigentlich auch für uns als Geschwister?“ Noch bevor die Trainerin antworten konnte, hatten sie für sich schon ihre eigene Antwort gefunden: „Ach komm, wir halten uns einfach dran, egal ob wir müssen oder nicht. Sonst ist das doch den anderen Kindern gegenüber irgendwie unfair.“

Als unfair empfinden es etliche Vereine, denen die Kommune eine Wiederaufnahme des Trainings- und Spielbetriebs noch gar nicht oder erst vor Kurzem erlaubt hat. Das hatte bereits erste Konsequenzen: Der SV Villenbach aus dem Landkreis Dillingen hat sämtliche Herrenmannschaften zurückgezogen. Darüber hinaus scheut der eine oder andere ältere Aktive die Ansteckungsgefahr.

In der kommenden Saison wird einiges gewöhnungsbedürftig sein. So gibt es keine Doppel, dafür werden ergebnisunabhängig alle Einzel ausgespielt. „Das ist schade, weil wir zwei gute Paarungen gehabt hätten“, sagt Spielertrainerin Cennet Durgun. Andererseits kommen nun Spiele in die Wertung, die ansonsten nicht mehr zur Austragung kamen, weil das Ergebnis schon feststand. „Das kommt uns wiederum zugute“, grinst Durgun, die den Klassenerhalt als Ziel gesetzt hat.

Waren bisher die Zuschauer in der Langweider Dreifachsporthalle eine eher seltene Spezies, so sind nun durch die coronabedingten Auflagen die Plätze ziemlich rar geworden. Insgesamt dürfen nur 20 Zuschauer in die Halle. Da gleichzeitig ein Spiel der ersten Herrenmannschaft stattfindet, könnte es am Samstag also knapp werden. „Daher bitten wir alle, die zum Zuschauen und Anfeuern kommen wollen, sich vorab per E-Mail oder via WhatsApp anzumelden“, sagt Managerin Barbara Jungbauer.

Einige der 14 Teams des TTC Langweid haben ihre ersten Spiele schon hinter sich. Das 2. Frauenteam hatte sich einen besseren Start vorgestellt. Ersatzgeschwächt ließ man mit 4:8 beide Punkte beim TSV Bobingen. Ein beachtliches 6:6 konnte das 2. Männerteam beim SV Adelsried in der Bezirksliga erringen. Herausragend Marco Bröll und Paul Brandl mit je zwei Siegen. Die Jungen (Verbandsliga) erfüllten mit einem 6:6 beim TV Dillingen die Erwartungen nicht ganz. Mit drei Siegen war Ben Brandl Spieler des Tages. Zwei Siege buchte Andre Thiebau, einen Michael Wipplinger.

Das 4. Frauenteam gewann in der Bezirksklasse B das erste Saisonspiel mit 5:4 gegen den TSV Pöttmes II. Sabine Schmitt-Kuchler legte mit drei Siegen den Grundstein. Das 4. Männerteam um den Vorsitzenden Alfons Biller startete mit einem hohen 10:2-Sieg in die neue Saison der Bezirksklasse C. (mit jug)

für Zuschauer per E-Mail unter info@ttclangweid.de oder via Whatsapp an 0173/3582177

