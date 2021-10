Mit Ball und Keulen überzeugt

Irina Golubkova vom TSV Gersthofen gewinnt beim Regio-Cup zwei Gerätefinale

Zum ersten Mal seit langer Coronapause konnten die Gymnastinnen des TSV Gersthofen wieder an einem Präsenzwettkampf teilnehmen. Nach der Qualifikation beim Bayerncup 2021, der noch online stattfand, konnten die beiden 18-jährigen Gymnastinnen Irina Golubkova und Mariagrazia Chirulli nun beim Regio-Cup Süd in Tübingen ihre Kürübungen in der Gegenwart von Zuschauern präsentieren. Die beiden Gersthoferinnen starteten in der freien Wettkampfklasse, in der die 20 besten Gymnastinnen Süddeutschlands teilnahmen.

Höchstwertung mit dem Ball und mit den Keulen

Irina Golubkova turnte ihre Übungen mit dem Ball und mit den Keulen verlustfrei und überzeugte die Kampfrichter durch den hohen Schwierigkeitsgrad, so dass sie für beide Geräte die Höchstwertung des gesamten Wettkampfes erhielt. Nach dieser überragenden Leistung schaffte sie das, was noch keine Gersthofer Gymnastin vor ihr geschafft hat: Sie gewann in beiden Gerätefinals den Regio-Cup Süd.

Mariagrazia Chirulli lieferte trotz Verletzung ebenfalls Spitzenleistungen mit dem Reifen und den Keulen ab. Sie turnte beide Übungen wie gewohnt mit außergewöhnlicher Ausstrahlung sowie überaus gelungener Choreografie und verfehlte mit dem Reifen nur ganz knapp das Treppchen auf Rang drei, mit den Keulen erreichte sie den fünften Platz.

Für Mariagrazia Chirulli steht noch die „Festival Artistico Show“ in Italien an, bei der sie ihr Talent vor einer Jury präsentieren darf. Trainerin Carolin Welsch wird sie nach Darfo Brescia begleiten.

Trainerin Elina Plitzko ist sehr stolz auf ihre Schützlinge. In dieser schweren Saison, in der der Trainingsbetrieb anfangs nur langsam aufgenommen werden konnte und es ein langer Weg bis zur Normalität war, trainierten die Gymnastinnen fleißig im Online-Format oder draußen auf dem Sportplatz, um die Form nicht zu verlieren. Umso mehr freut sie sich über die Ergebnisse in Tübingen und einen erfolgreichen Saisonabschluss. (lusu-)