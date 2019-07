vor 20 Min.

Sauer soll auf kleinen Positionen Großes leisten

Dem Neuzugang der Kangaroos wurde das Spiel bereits in die Wiege gelegt

Jonas Sauer heißt der nächste Neuzugang der BG Top Star Leitershofen/Stadtbergen für die im September beginnende Saison 2019/2020 in der 1. Regionalliga Südost. Der 19-jährige Aufbauspieler wechselt von den scanplusbaskets Elchingen zu den Kangaroos.

Sauer begann seine Basketballkarriere bereits mit sechs Jahren im Nachwuchsprogramm von Ratiopharm Ulm und durchlief dort alle Stationen bis zur NBB L, wo er sich im letzten Jugendjahr sogar für das Final Four qualifizierte. Lediglich eine Saison war er dort nicht aktiv, als er im Rahmen eines Schüleraustausches in Florida war.

In der abgelaufenen Saison wechselte er zum Nachbarn nach Elchingen. Dort spielte er im Oberliga-Team und war mit über 20 Punkten pro Partie viertbester Scorer der Liga, verzeichnete dazuhin auch einige Einsätze in der 2. Basketball Bundesliga Pro B für die Westschwaben, welche in der Basketball-Zuordnung aber nicht in Bayern, sondern in Baden Württemberg ansässig sind. Der Basketballsport wurde Sauer praktisch in die Wiege gelegt: Sein Vater Uwe spielte in der Bundesliga unter anderem für Köln (zweimal Deutscher Meister), Bayreuth und Ulm und bestritt 42 A-Länderspiele für Deutschland, nahm 1984 auch an den Olympischen Spielen in Los Angeles teil.

Der 1,88 Meter große Jonas Sauer beginnt im Herbst sein Studium in Augsburg, hierdurch war der Grundstein für ein Engagement bei den Kangaroos gelegt. Stefan Goschenhofer, Sportlicher Leiter der BG, freut sich über die Verpflichtung: „Jonas kann auf allen kleinen Positionen eingesetzt werden. Er hat eine hervorragende Basketballausbildung, ist ehrgeizig und passt perfekt in unsere Philosophie. Es ist unser unbedingter Wille, dass gerade junge Spieler bei uns Fuß fassen und ich bin überzeugt, dass er bei uns eine sehr gute Rolle spielen wird“, so Goschenhofer. (asan)

Themen Folgen