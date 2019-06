vor 5 Min.

Sommer, Sonne, Spitzenleistungen

LG Reischenau-Zusamtal schafft beim Kinderwettbewerb erstmals den Sieg

Gleich an drei Schauplätzen waren die Leichtathleten der LG Reischenau-Zusamtal am Start. Der letzte von drei Vorkämpfen vor dem Finale der Kinderleichtathletik in Zusmarshausen fand in Niederraunau statt. Bei den Kindern U8 gingen vier Teams an den Start. Die LG Reischenau-Zusamtal schaffte dabei mit den Trainern Anita Werner und Holger Huber erstmals einen Sieg, seit es den Wettbewerb gibt.

Bei der Altersklasse U10 war extrem starke Konkurrenz am Start. Insgesamt elf Mannschaften rangen um Ranglistenpunkte. Das Team der LG Reischenau-Zusamtal mit den Trainern Claudia und Alexander Wex konnte sehr gut mithalten und erreichte Rang drei.

Die U14-Mädchen traten erstmals bei den schwäbischen Blockmehrkampfmeisterschaften in Aichach an. Damit, dass Joelyn Kropka, Magdalena Niederhofer, Sophia Pyrlik, Nina Watzal und Irene Eguizabal in der Teamwertung auf einem hervorragenden zweiten Platz landen würden, hatte wohl niemand gerechnet. Komplettiert wurde das tolle Mannschaftsergebnis in den Einzelwertungen mit einem dritten Platz von Magdalena Niederhofer (W12) im Block Lauf und einem vierten Platz von Joelyn Kropka (ebenfalls Block Lauf). Trainerin Susanne Kropka und ihr Mann Rolf hatten dabei alle Hände voll zu tun, um die Mädels bei einem derart stressigen Mannschaftsmehrkampf über einen ganzen langen Wettkampftag zu betreuen. (rk-)

Weitere Ergebnisse unter www.lgrz.de

Themen Folgen